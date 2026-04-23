Választás utáni csoda: újraindult az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken

2026. április 23. 06:35

A MOL közlése szerint a Barátság kőolajvezetéken az újraindítás után megérkeztek az első kőolajszállítmányok Ukrajnába, és hamarosan Magyarországra és Szlovákiába is eljutnak.

Az ukrán Ukrtransnafta jelezte, hogy ismét fogadják a Fehéroroszország felől érkező olajat. A szállítások újraindulása azt követi, hogy a január végi, orosz támadás okozta leállást kijavították, és április 21-én megszűnt a vis maior helyzet.

A leállás idején a Mol stratégiai készletekhez nyúlt, és tengeri szállítással pótolta a kieső mennyiséget. A helyzet politikai vitát is kiváltott: Magyarország és Szlovákia nyomásgyakorlásnak minősítette a leállást, és az Ukrajnának szánt uniós támogatás jóváhagyását a szállítás újraindításához kötötte.

Érdekes módon a vezeték a Tisza Párt győzelmével végződő magyar választások után hirtelen megjavult,

míg Kaja Kallas szerint hamarosan döntés születhet a 90 milliárd eurós uniós hitelről is.