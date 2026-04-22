A pszichológus szakma egy része épp most kompromittálja magát

Szerző: Békés János

2026. április 22. 08:30

A Tisza győzelme után pszichológusok magyarázzák a szorongást, miközben egyoldalúan az új politikai propaganda szolgálatába állnak.

A Tisza párt nagy arányú választási győzelmével sok pszichológus és mentálhigiénés szakember is előbújt az orbáni diktatúra sötét vermeiből (irónia!), hogy tudását az új hatalom szolgálatába állíthassa. Láttunk már ilyet korábban is. Szakmai elemzések sora foglalkozik a „tömegpszichózisból” való feleszméléssel, a „ háborús pszichózissal ”, a „ kognitív disszonanciával ” (amit a kollektív bűnösnek titulált fideszeseknek KELL most érezniük), az Orbán Viktor vagy éppen az új, „ demokratikus ” (mert eddig ugye diktatúra volt) Magyarország miatti szorongással.

Mindezt persze teljesen egyoldalúan, a Tisza Párt politikai narratíváját szolgálva, pszichológiai eszközökkel is megtámogatva a volt kormánypárti szavazókat célzó virtuális lincselést.

Mindeközben természetesen egy szó sem esik Magyar Péter, illetve az általa (is) felhergelt „ hívek ” gyakran vállalhatatlan agresszivitásáról, manipulatív kommunikációjáról, illetve az ezek mögött álló, feltételezhető mentális labilitásról. Ennyit a szakmai függetlenségről, objektivitásról és morálról.

A legújabb narratíva szerint pedig a Tisza szavazói már azért szoronganak a választási győzelem után, mert egyrészt nehezen hiszik el az eredményt, másrészt most szembesülnek a felelősséggel, amit a kormányzás jelent. Míg korábban az ellenzéki oldal fék nélkül kritizálhatott, most ez a szerep megfordul, és a győzteseknek kell viselniük a következményeket.

A helyzetet egyes szakemberek „ bántalmazó kapcsolathoz ” hasonlítják, ahol az öröm és a félelem egyszerre van jelen (amiről természetesen senkinek nem jutnak eszébe Varga Judit, Magyar Péter volt feleségének szavai). Emellett az is kiderül számukra, hogy a rendszer megváltoztatása jóval összetettebb feladat, mint korábban gondolták – de szerencsére van előttük egy 200%-osan megbízható, már-már isteni jegyekkel felruházott Államférfi, akire mindezt rá lehet bízni. (Az új apafigura ráadásul vonzó férfi is – állítólag –, amely lelki képletbe azért beficcen egy kis Ödipusz-komplexus).

A Tisza-szorongást fokozza a változástól való félelem és az új helyzet ismeretlensége. A pszichológusok tanácsként említik többek között a hírfogyasztás csökkentését (így véletlenül sem szembesülhetnek új bálványuk esetleges hibáival) és a közösségi élmények fenntartását (buborék).