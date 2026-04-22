Putyin: Kijev már az orosz győzelem formalizálásán gondolkodik

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 22. 11:36

Vlagyimir Putyin szerint már az ukrán vezetés is az orosz győzelem következményeivel számol, és annak hivatalos rendezését mérlegeli.

Az ukrajnai háború kimenetele már nem kérdéses, és ezt Kijevben is érzékelik – erről beszélt Vlagyimir Putyin egy önkormányzati vezetőkkel tartott találkozón a TASS hírügynökség beszámolója szerint.

Az orosz elnök úgy fogalmazott:

„már senki sem kételkedik Oroszország győzelmében, még az ellenség sem”.

Hozzátette, Kijevben jelenleg inkább azon gondolkodnak, miként lehet majd „formálisan rendezni” a helyzetet a jövőbeni orosz győzelem tükrében.

A találkozón egy résztvevő is hangsúlyozta, hogy az úgynevezett „különleges hadművelet” céljai teljesülni fognak, és a győzelem elkerülhetetlen. Putyin erre reagálva erősítette meg: szerinte az ukrán fél is tisztában van a kialakult helyzettel, és ennek politikai következményeit mérlegeli.