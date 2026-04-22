A köztársasági elnök fenyegetése bolsevik tempó, petíció indult a támogatására

Szerző: Békés János

2026. április 22. 12:37

„A köztársasági elnök személye sérthetetlen” – mondja ki az Alaptörvény, ahogy a hatalmi ágak szétválasztását is. Egy leendő miniszterelnök egyszerűen nem fenyegetheti a párhuzamos hatalmi ágak vezetőjét és az ország legfőbb közjogi méltóságát, pont.

Hallgatom Magyar Péter április 12-i győzelmi beszédét, és nem hiszek a fülemnek:

„Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából (...) Felszólítom, hogy távozzon a Kúria elnöke, távozzon az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Médiahatóság vezetője is.”

Majd április 20-án, a Tisza Párt frakcióülése után a leendő miniszterelnök közölte, hogy „május 31-ig adott határidőt” a nevezett közjogi méltóságoknak a lemondásra, ellenkező esetben a kapott felhatalmazással – állítólag jogi úton – fogják eltávolítani őket.

„ A köztársasági elnök személye sérthetetlen. ” A regnáló köztársasági elnökök mandátumának kitöltését az eddigi Orbán-kormányok mindig megvárták: 1998 után Göncz Árpádét (erre egészen 2000-ig kellett várni, akit Magyar Péter keresztapja, Mádl Ferenc követett), 2010-ben pedig Sólyom Lászlóét. Ennél is súlyosabb – ahogy arra Nos, ez is egy lehetséges megközelítés, ahogy a mai poszt-posztmodern, végtelenül szubjektív világunkban mondani szokás – csak éppen a jogállamhoz nincs semmi köze. Az Alaptörvény 12. cikk (1) bekezdése ugyanis kimondja:A köztársasági elnök személye sérthetetlen.– ahogy arra Pokol Béla volt alkotmánybíró is felhívja a figyelmet – az Alaptörvény C) cikke (1) bekezdésének a megsértése, amely kimondja: „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.” A volt alkotmánybíró hangsúlyozza, hogy bár a hatalmi ágak között lehetnek konfliktusok, ezek rendezésére az alkotmányos rendszer világos szabályokat tartalmaz, és ezek megkerülése alkotmánysértést jelenthet.

Mindenesetre diktatórikus hajlamra utal, ha valaki még egy kétharmados felhatalmazás esetében is rögtön le akar bontani minden féket és ellensúlyt.

A köztársasági elnöknek – aki előtte 8 évig volt az Alkotmánybíróság elnöke és egyébként vállaltan katolikus ember – most lehetősége nyílik rá, hogy megcáfolja Magyar Péterék fő vádjait a személyével kapcsolatban, miszerint ő csak egy „báb” vagy éppen „súlytalan figura” lenne. Ehhez nem is kell mást tennie, csak amihez ért: az ország legfőbb jogászaként védelmeznie az Alaptörvényt, amire felesküdött. Ahogy és ameddig teheti – a jogszabályok nyújtotta keretek között.

*

Az alábbiakban a CitizenGo felhívását közöljük, amely a honlapján petíciót indított annak érdekében, hogy „Sulyok Tamás köztársasági elnök maradjon, álljon ellen a TISZA nyomásának, és képviselve az élet, a család és a hit iránti elköteleződését, védje meg Magyarország alkotmányos folytonosságát”.

Tisztelt Sulyok Tamás Köztársasági Elnök Úr!

Alulírottak mély hálával fordulunk Önhöz azért a méltóságért, amellyel Magyarország köztársasági elnökeként szolgál.

A mindennapi pártpolitikai konfliktusoktól való függetlensége, a nemzet iránti szeretete és Magyarország alkotmányos rendjéhez való hűsége sok polgár számára ad reményt ezekben a bizonytalan időkben.

A CitizenGO közössége különösen nagyra értékeli a családvédelem, a nemzeti folytonosság, a keresztény kultúra és hazánk erkölcsi alapjai melletti nyilvános elköteleződését.

Ön megmutatta, hogy a köztársasági elnöki tisztség továbbra is képviselheti az egységet, a stabilitást és a nemzeti felelősségvállalást. Ezért fordulunk Önhöz most, amikor Magyarországnak minden eddiginél nagyobb szüksége van a stabilitásra.

Tisztelettel kérjük, hogy megbízatásának törvényes lejárta előtt ne mondjon le tisztségéről. Kérjük, maradjon szilárd a nyomás alatt, és továbbra is szolgáljon a törvényesség őreként.

Arra is kérjük, hogy hivatalára ruházott hatáskörével élve álljon ellen azoknak az esetleges jövőbeli intézkedéseknek, amelyek gyengítenék az élet, a család és nemzeti hagyományaink védelmét.

Szükség esetén küldje vissza a káros törvényeket újratárgyalásra, és kezdeményezzen alkotmányossági felülvizsgálatot, amikor közös értékeink veszélybe kerülnek.

Fogadja ezt az elkötelezett felhívást olyan polgároktól, akik továbbra is hisznek az alkotmányos rendben és nemzetünk erkölcsi erejében.