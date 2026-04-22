Repülős majális Kadarkúton: legendás pilóták és különleges gépek a levegőben
Kétnapos repülős majális várja az érdeklődőket Kadarkúton május 1-jén és 2-án, ahol neves magyar pilóták látványos bemutatói és ikonikus repülőgépek színesítik a programot. A látogatók sétarepülésen is részt vehetnek.
Repülős Majálist tartanak Kadarkúton május 1-jén és 2-án - közölte a szervező Aeroglobe Kft. közleményben az MTI-vel szerdán. A kétnapos eseményen a magyar repülősport több kiemelkedő alakja is részt vesz: Vári Gyula egy JAK-55, Besenyei Péter egy Corvus, Rohács Tamás pedig egy magyar fejlesztésű GenPro típusú repülőgéppel tart bemutatót.
A somogyi kisváros repülőteréről Bell 206, KA-26 és Hiller UH-12 típusú helikopterek is a felszállnak, a Goldtimer Alapítvány jóvoltából pedig látható lesz Magyarország egyetlen működőképes Li-2-es repülőgépe, de lesz kötelékrepülés, ejtőernyősugrás, és meghatározott időközönként beindítják egy Tupoljev A-3 aeroszán (légcsavaros kétéltű jármű) motorját.
A majális mindkét napján indítanak sétarepülést helikopterekkel és merevszárnyú repülőgépekkel - közölték.