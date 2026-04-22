Áder János: mindenkinek van felelőssége a környezetvédelemben

Szerző: MTI/Gondola

2026. április 22. 20:43

Mindenkinek van felelőssége a környezetvédelemben és mindenki tehet a kedvezőtlen folyamatok ellen - mondta szerdai előadásában Vácon Áder János, a péntekig tartó fenntarthatósági témahét fővédnöke.

A volt államfő kifejtette, az éghajlatváltozás megfékezése érdekében 2015-ben elfogadott nemzetközi egyezmény célkitűzései nem teljesíthetők, ma már csak a folyamatok lassításában lehet bízni. A mérési adatok alapján egyértelmű az is, hogy összefügg a légköri szén-dioxid-koncentráció és a hőmérséklet emelkedése, a klímaváltozás pedig a Kárpát-medencében gyorsabb, mint Európa más részein. Magyarországról a bükkfa 20-30 éven belül eltűnhet, és ma már a tölgyek telepítéséhez is Törökországból hoznak szaporítóanyagot, mert az ottani makkból és csemetéből a felmelegedés hatásaihoz jobban alkalmazkodó fa lesz - hangsúlyozta.

Áder János szerint erdőkre egyre nagyobb szükség lesz a következő évtizedek során, mert sokat segíthetnek a kedvezőtlen folyamatok mérséklésében. Az emberiség ősidők óta sok mindenre használja a fákat a házépítéstől kezdve az eszközkészítésig, de emiatt Európában az erdők csaknem fele megsemmisült, és világszerte most is körülbelül 300 ezer négyzetkilométer tűnik el évente, noha az ökoszisztéma-szolgáltatásokban a szerepük nélkülözhetetlen. A fáknak komoly részük van a klímaszabályozásban, a széndioxid-elnyelésében, a csapadékképződésben, a biodiverzitás fenntartásában, mégis kevés állam ért el olyan eredményeket az erdőterület növelésében, mint Magyarország - tette hozzá.

Számításai szerint a belföldi utak mentén még több ezer hektáron lehetne olyan fajokat ültetni, amelyek elviselik a járművek szennyezését, mezővédő erdősávok telepítésével pedig a terméskilátások is javulhatnának. A lehetőségeket a szakembereknek kell felmérniük, eszközei pedig mind a kormányoknak, mind a településeknek vannak az erdősítéshez.

Egyéni szinten Áder János a szemléletváltás jelentőségét emelte ki, hangsúlyozva: takarékosság és mértéktartás terén példát lehet venni a korábbi nemzedékről, főleg a vidékiektől, akiknél szinte ismeretlen fogalom volt a pazarlás. Aki ma fiatal, azzal tehet a legtöbbet a környezetéért, ha elutasítja az eldobhatóság kultúráját és a saját felelősségét felismerve, tudatos fogyasztóként minél kevesebb hulladékot termel - hangsúlyozta.

A 2026-os fenntarthatósági témahét programjai az erdők mellett a mozgásra és az egészségre, a fenntartható közlekedésre, valamint a hulladékra és a tudatos vásárlásra összpontosítanak - olvasható a kezdeményezés honlapján. A évente ismétlődő oktatási programot idén 11. alkalommal szervezték meg.