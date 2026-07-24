Szolnoki kereszténydemokraták: Közösségünk alapja a hit, a hűség, a szolgálat és a nemzet iránti felelősség
Szerző: kdnp.hu
2026. július 24. 11:09
A Szolnoki KDNP irodájának falára felkerült a Nemzeti Hitvallás. „Közösségünk alapja
a hit, a hűség, a szolgálat és a nemzet iránti felelősség.
Kép: kdnp.hu
A keresztény értékek nemcsak múltunk részei, hanem irányt mutatnak a mindennapokban is: emberi méltóságban, összetartásban és egymás iránti tiszteletben.
Isten áldja Magyarországot
és mindazokat, akik szívvel-lélekkel dolgoznak a közösségért” – fogalmaztak a szolnoki kereszténydemokraták.