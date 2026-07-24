Szolnoki kereszténydemokraták: Közösségünk alapja a hit, a hűség, a szolgálat és a nemzet iránti felelősség

Szerző: kdnp.hu

2026. július 24. 11:09

A Szolnoki KDNP irodájának falára felkerült a Nemzeti Hitvallás. „Közösségünk alapja

a hit, a hűség, a szolgálat és a nemzet iránti felelősség. Kép: kdnp.hu

A keresztény értékek nemcsak múltunk részei, hanem irányt mutatnak a mindennapokban is: emberi méltóságban, összetartásban és egymás iránti tiszteletben.

Isten áldja Magyarországot

és mindazokat, akik szívvel-lélekkel dolgoznak a közösségért” – fogalmaztak a szolnoki kereszténydemokraták.