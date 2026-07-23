Juhász Hajnalka: A tiszás képviselők azt hiszik, ők „kicsi Magyar Péterek”

Szerző: kdnp.hu

2026. július 23. 20:05

Majmolják pártelnöküket a tehetségtelen Tisza-képviselők: ugyanúgy címkézik trágárságokkal a hazafias politikusokat, amint vezérük teszi. Rombolják a demokráciát.

Nem tudok Magyarországon kívül az Európai Unió 27 tagállamában olyan miniszterelnököt, aki ilyen stílusban beszél – jelentette ki Juhász Hajnalka a Hír TV Monitor című műsorában arról, hogy Magyar Péter kedden a parlamentben ismét durván személyeskedett. A KDNP országgyűlési képviselője szerint a rá vállalhatatlan megjegyzést tevő Hatala-Orosz Csaba ügye is azt mutatja, hogy a tiszás képviselők azt hiszik, ők „kicsi Magyar Péterek”, ezért

ők is kiabálnak, beszólnak, megaláznak.

Hatala-Orosz Csaba belekényszerült abba a helyzetbe, hogy fel kell állni és bocsánatot kell kérni, de érződött rajta, hogy nem volt őszinte – hangsúlyozta Juhász Hajnalka a kedden történtekről.

A műsorban felidézték, hogy a Tiszás képviselő, a „botoxozós” megjegyzése által kiváltott felháborodást érzékelve a Hír TV-nek már azt állította, „nem az a mondat volt, amit Juhász Hajnalka képviselőtársa említett, és ez borzasztó kínos, hogy olyan miatt kéne magyarázkodnom, amit nem mondtam”.

Hatala-Orosz Csaba tehát tagad,

ráadásul arra panaszkodik, „rendkívül megterhelő lelkileg” a Fidesz-KDNP közelében ülnie.

Ez a kimagyarázkodás tipikus esete. Ennyi a Tisza bátorság.

Akkor nagy a mellény, amikor ott van bent Magyar Péter

– fogalmazott a KDNP frakcióvezető-helyettese. Megjegyezte, éppen Hatala-Orosz Csaba az, aki „hátulról folyamatosan kiabálgatja nekünk, hogy maffiózók vagyunk, satöbbi. Tehát ő az a nagyhangú a hátsó sorból, akit már régóta hallunk, és eddig nem tettük szóvá.”

hajnal

Azoknak, akik a Fidesz-KDNP-re szavaztak, érezniük kell, hogy erősek vagyunk, határozottak, és képviseljük őket, és hogy nem engedjük magunkat a jövőben tovább bántani – tette hozzá Juhász Hajnalka. Jelezte, ezentúl, ha Magyar Péter így fog beszélni, akkor mindig kivonul majd. „Az érdekelne, ha szakpolitikáról, uniós ügyekről, gazdasági kérdésekről beszélne, de az, hogy engem

tolvajnak, maffiózónak, észak-koreai gyáva nácinak

tart, az nem érdekel”.

Arról, hogy a miniszterelnök rendszeresen gyalázza a KDNP-t is, a képviselő leszögezte, mi vagyunk az egyetlen történelmi párt, van egy missziónk és önálló hangunk; az ellenzéki szerepben nagyon erős hangot képviselünk.

„Keresztény emberként is azt gondolom, amikor nagyon nagy a baj, ott kell lenni, és egymásnak támasztva a hátunkat haladni előre.” „Elindultunk azon az úton, hogy a Fidesz-KDNP megerősödjön, és mindent megtegyen annak érdekében, hogy minél hamarabb a választóink is úgy érezzék,

mi leszünk az a politikai alternatíva, amely a Tisza-kormányt le fogja tudni váltani”

– mondta Juhász Hajnalka.

Címkép: kdnp.hu