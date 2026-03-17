Ismét meghirdeti a Szülőföldön Magyarul Programot a nemzetpolitikai államtitkárság

Szerző: Gondola

2026. március 17. 15:36

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár bejelentette, hogy újraindul a Szülőföldön Magyarul Program, amely a külhoni magyar családokat támogatja. A program keretében évente bruttó 100 ezer forintos támogatást kapnak azok a gyerekek és fiatalok, akik magyar nyelven tanulnak szülőföldjükön.

Kétféle támogatás érhető el: az óvodások és iskolások oktatási-nevelési támogatást, míg a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatást igényelhetnek. A jelentkezés március 17-től indul online felületen.

A politikus hangsúlyozta, hogy a program célja egyszerre a külhoni magyar családok támogatása és a magyar nyelvű oktatás ösztönzése, amelyet a nemzeti megmaradás kulcsának nevezett. Emellett kitért a kormány szélesebb családtámogatási intézkedéseire is, kiemelve, hogy a magyar családok – határon innen és túl – továbbra is számíthatnak a támogatásokra.