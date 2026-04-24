Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat

Szerző: MTI

2026. április 24. 18:35

Nem vesz részt olyan kormányban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amelyet az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogat - jelentette be a párt miniszterelnök-helyettese pénteken.

Tánczos Barna a szociáldemokrata (PSD) miniszterek kilépése után kialakult helyzetről az MTI-nek elmondta:

az RMDSZ megkötése behatárolja a kisebbségi kormány mozgásterét,

de most Ilie Bolojan kormányfő Nemzeti Liberális Pártjának a dolga, hogy a parlamenti többséghez összegyűjtse a hiányzó szavazatokat, "ha tudja".

Amennyiben ez nem működik, még mindig ott van az előző koalíció helyreállításának, a szociáldemokraták visszahozásának lehetősége - tette hozzá. Szerinte ebben az esetben is

a kompromisszumkeresés és a megegyezés kidolgozása elsősorban a szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok feladata.

Hozzátette: jelenleg elkerülhetetlennek tűnik, hogy a szociáldemokraták bizalmatlansági indítvánnyal próbálják megbuktatni a kisebbségi Bolojan-kormányt a parlamentben, de egyelőre nehéz megjósolni, hogy ez mikor következik be, és milyen eredménnyel jár.

Megjegyezte: az RMDSZ-t nemcsak a szövetség szavazótábora, hanem a teljes román társadalom stabilitási tényezőnek, komoly és megfontolt politikai szereplőnek tartja. A

z RMDSZ most azt tekinti elsőrendű feladatának, hogy

biztosítsa a rá bízott minisztériumok működését, az állami intézmények stabil vezetését.

Tánczos Barna úgy értékelte: Romániának nem hiányzott ez a válság, amelyet egy gyors intézkedéseket igénylő időszakban idézett elő a Szociáldemokrata Párt, hiszen most kell lezárnia az európai uniós rezidenciaépítési programot. Ezért is

vállalta a szövetség, hogy az eddigieken kívül még két tárcavezető nélkül maradt minisztérium ideiglenes vezetését átveszi.

A kormányban eddig két miniszteri poszttal és egy tárcanélküli miniszterrel részt vevő RMDSZ a PSD kilépése után újabb két tárca ideiglenes vezetését veheti át: a kormányfő Tánczos Barna kormányfőhelyettest javasolta a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium élére, Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztert pedig az egészségügyi tárca ideglenes vezetésével is megbízná.

Az ügyvivő miniszterek legfeljebb 45 napra szóló megbízatásához - a jelenleg a ciprusi uniós csúcson részt vevő - Nicusor Dan államfő által kibocsátott elnöki rendeletre van szükség.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) magát szuverenistaként határozza meg, de az európai elkötelezettségű pártok szélsőségesnek tartják.

A PSD hétfőn jelentette be, hogy megvonja támogatását Ilie Bolojantól, arra hivatkozva, hogy a miniszterelnök elutasító magatartása miatt nem tudott érvényt szerezni baloldali célkitűzéseinek a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban.

A nemzeti liberális kormányfő szerint a PSD önös pártérdekek miatt, az általa korábban előidézett

hatalmas deficit lefaragására irányuló népszerűtlen intézkedések felelőssége elől menekülve sodorta újabb politikai válságba az országot,

miután a Bolojan-kormány elzárta a PSD holdudvarához tartozó élősködők elől a költségvetési forrásokat.

Miután Bolojan nem tett eleget az ultimátumnak és nem távozott posztjáról, a PSD csütörtökön visszahívta minisztereit a bukaresti kormányból és kilátásba helyezte, hogy bizalmatlansági indítványt terjeszt a parlament elé a kormány megbuktatására.