Nem a TEK védi Magyar Pétert

Szerző: Gondola

2026. május 4. 14:37

Magyar Péter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy május 9-től a személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el, nem a Terrorelhárító Központ (TEK).

A leendő miniszterelnök szokásához híven a Facebookon jelentette be a kormányalakítással kapcsolatos új fejleményeket. „Hajdu János tábornok urat, a TEK főigazgatóját telefonon tájékoztattam arról, hogy

május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el”

- írta közösséi oldalán Magyar Péter.