Terrorhullám fenyeget
Újabb migrációs válság és terrorhullám fenyegeti Európát az iráni konfliktus nyomán - erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombat este.
Bakondi György elmondta: az ENSZ menekültügyi szervezete Iránból kiinduló menekülthullámra figyelmeztet, az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) pedig a konfliktus nyomán
aktivizálódó alvóügynökök
miatti terrorveszélyre.
Az iráni háború kiterjedésével részben az Iránban élő több millió afgán menekült indulhat útnak Törökország felé, részben azok az irániak, akiknek a városait rakétatámadások érik. Ha elindulnak a menekültek Iránból, akkor Törökországon és a nyugat-balkáni útvonalon keresztül elérhetik a magyar határt - figyelmeztetett a biztonsági szakember.
Hozzátette:
Törökország őrzi a határait, és arra lehet számítani, hogy partner lesz
egy újabb migrációs hullám kezelésében.
Mindemellett az Europol terrorveszélyre figyelmeztet részben a most érkező migránsok között megbújó, részben a már korábbi hullámok során
Európába telepített alvóügynökök
aktivizálásának veszélye miatt - fejtette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.