Terrorhullám fenyeget

Szerző: MTI

2026. március 7. 20:07

Újabb migrációs válság és terrorhullám fenyegeti Európát az iráni konfliktus nyomán - erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombat este.

Bakondi György elmondta: az ENSZ menekültügyi szervezete Iránból kiinduló menekülthullámra figyelmeztet, az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) pedig a konfliktus nyomán

aktivizálódó alvóügynökök

miatti terrorveszélyre.

Az iráni háború kiterjedésével részben az Iránban élő több millió afgán menekült indulhat útnak Törökország felé, részben azok az irániak, akiknek a városait rakétatámadások érik. Ha elindulnak a menekültek Iránból, akkor Törökországon és a nyugat-balkáni útvonalon keresztül elérhetik a magyar határt - figyelmeztetett a biztonsági szakember.

Hozzátette:

Törökország őrzi a határait, és arra lehet számítani, hogy partner lesz

egy újabb migrációs hullám kezelésében.

Mindemellett az Europol terrorveszélyre figyelmeztet részben a most érkező migránsok között megbújó, részben a már korábbi hullámok során

Európába telepített alvóügynökök

aktivizálásának veszélye miatt - fejtette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.