Thürmer Gyula szerint a nemzeti létet fenyegeti a leszámolással ijesztgető Magyar Péter

Szerző: Gondola

2026. április 10. 07:07

Magyarország pusztulhat bele abba, hogy az Európai Unió már minden szabályt felrúgott, és mindent megengedne a Magyarországot katasztórfába döntő, nemulassal, leszámolással fenyegetőző Magyar Péter - rögzítette a Munkáspárt elnöke. Magyarország pusztulhat bele egy rosszul sikerült választásba Thürmer Gyula szerint. A baloldali politikus a Pesti Srácoknak nyilatkozott.

A diktatúra fennálló veszélyével kell foglalkoznunk. Thürmer Gyula nem mondta ki, de sugallta, hogy a baloldali embereknek is a Fideszre kell szavazni, hiszen most már a nemzeti létről van szó. Magyar Péter erőszakkal hajtja végre a diktatúrát, Thürmer megfogalmazása szerint: "behívjuk az ukránokat"... Magyar Péter a harmincas éveket idézi fel.