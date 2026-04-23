A volt SZDSZ-MSZP-MMN tanácsadó Ruff Bálint lesz a Miniszterelnökség vezetője

Szerző: Gondola

2026. április 23. 09:35

Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt vezetője újabb miniszteri kinevezéseket jelentett be a formálódó kormányába. Lőrincz Viktóriát kérte fel vidékfejlesztési miniszternek, Ruff Bálint vezetheti a Miniszterelnökséget

A bejelentés szerint Lőrincz Viktória kapja a terület- és vidékfejlesztési minisztérium vezetését. Lőrincz a Somogy 01-es választókerületben, Kaposvár térségében szerzett egyéni országgyűlési mandátumot. Magyar Péter indoklása szerint a kampány során bizonyította szakmai felkészültségét, kitartását és emberközpontú hozzáállását, valamint korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai alkalmassá teszik a posztra. A kinevezés mögött az a stratégiai cél áll, hogy a kormány kiemelten foglalkozzon a vidéki térségek felzárkóztatásával, a helyi közösségek megerősítésével és a regionális egyenlőtlenségek csökkentésével.

Emellett Magyar Péter azt is közölte, hogy a Miniszterelnökséget Ruff Bálint vezetheti majd. Ruff elsősorban politikai elemzőként és közéleti szereplőként ismert, de a pártelnök hangsúlyozta, hogy jelentős közigazgatási tapasztalattal is rendelkezik. Kinevezését Magyar Péter azzal indokolta, hogy a kormány egyik fő feladata a „valódi rendszerváltás” végrehajtása lesz, amelyben a Miniszterelnökség kulcsszerepet játszik.

A pártvezető értékelése szerint Ruff Bálint az elmúlt években közéleti megszólalásaival széles látókörről, következetességről és felelősségtudatról tett tanúbizonyságot, és ezekre a tulajdonságokra nagy szükség lesz a kormányzati munkában.