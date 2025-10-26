Tokiói tenisztorna - Babos Tímea párosa megnyerte a döntőt

Szerző: MTI

2025. október 26. 12:05

A WTA-világbajnokságon már biztos résztvevő Babos Tímea és Luisa Stefani megnyerte a Tokióban zajló egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna párosversenyét.

A WTA honlapja szerint a negyedik helyen kiemelt magyar, brazil duó vasárnap egy sima és egy szorosabb játszmában, 72 perces mérkőzésen győzte le a harmadikként rangsorolt Anna Danyilina, Aleksandra Krunic kazah, szerb kettőst.

Babos párosban a 29. tornagyőzelmét ünnepelhette, idén Stefani oldalán Linz, Strasbourg és Sao Paulo után a negyediket.

Eredmény, páros, döntő:

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)-Anna Danyilina, Aleksandra Krunic (kazah, szerb, 3.) 6:1, 6:4

Babos Tímea tornagyőzelmei párosban:

-----------------------------------

2012 Birmingham (partner: Hszie Szu-vej, tajvani)

2013 Bogota (Mandy Minella, luxemburgi)

2013 Monterrey (Date-Krumm Kimiko, japán)

2013 Marrákes (Mandy Minella)

2013 Taskent (Jaroszlava Svedova, kazah)

2014 Sydney (Lucie Safarova, cseh)

2014 Kuala Lumpur (Hao Csing-csan, tajvani)

2015 Dubaj (Kristina Mladenovic, francia)

2015 Marrákes (Kristina Mladenovic)

2015 Róma (Kristina Mladenovic)

2017 Sydney (Anasztaszija Pavljucsenkova)

2017 Rabat (Andrea Hlavackova, cseh)

2017 Quebec (Andrea Hlavackova)

2017 Taskent (Andrea Hlavackova)

2017 Moszkva (Andrea Hlavackova)

2017 Szingapúr, világbajnokság (Andrea Hlavackova)

2018 Australian Open (Kristina Mladenovic)

2018 Birmingham (Kristina Mladenovic)

2018 Szingapúr, világbajnokság (Kristina Mladenovic)

2019 Isztambul (Kristina Mladenovic)

2019 Roland Garros (Kristina Mladenovic)

2019 Sencsen, világbajnokság (Kristina Mladenovic)

2020 Australian Open (Kristina Mladenovic)

2020 Roland Garros (Kristina Mladenovic)

2024 Rouen (Irina Hromacsjova, orosz)

2025 Linz (Luisa Stefani, brazil)

2025 Strasbourg (Luisa Stefani)

2025 Sao Paulo (Luisa Stefani)

2025 Tokió (Luisa Stefani)