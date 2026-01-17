Tóth Alex a Bournemouth-hoz szerződik
Tóth Alex elhagyja a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapatát és
az angol Premier League-ben érdekelt Bournemouth
játékosa lesz - a Sky Sports péntek esti híre szerint.
A 20 éves válogatott játékos médiaértesülés alapján a hétvégén Angliában utazik, és orvosi vizsgálaton esik át, ezt követően lehet hivatalosan lezárni az átigazolást. A Premier League 15. helyén álló klub
12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek.
Ha létrejön az üzlet, akkor átigazolási rekord lesz, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.
A Ferencváros a holtidényben egy magyar játékostól már megvált:
Varga Barnabás az AEK Athén futballistája lett.
A Bournemouth-nál játszott korábban Kerkez Milos, aki azóta a Liverpoolban Szoboszlai Dominik klubtársa.