Tóth Alex a Bournemouth-hoz szerződik

Szerző: MTI

2026. január 17. 10:08

Tóth Alex elhagyja a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapatát és

az angol Premier League-ben érdekelt Bournemouth

játékosa lesz - a Sky Sports péntek esti híre szerint.

A 20 éves válogatott játékos médiaértesülés alapján a hétvégén Angliában utazik, és orvosi vizsgálaton esik át, ezt követően lehet hivatalosan lezárni az átigazolást. A Premier League 15. helyén álló klub

12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek.

Ha létrejön az üzlet, akkor átigazolási rekord lesz, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

A Ferencváros a holtidényben egy magyar játékostól már megvált:

Varga Barnabás az AEK Athén futballistája lett.

A Bournemouth-nál játszott korábban Kerkez Milos, aki azóta a Liverpoolban Szoboszlai Dominik klubtársa.