Továbbra is menekülnek az ukrajnaiak

Szerző: MTI

2026. január 10. 11:05

Az ukrán-magyar határszakaszon

4715-en léptek be Magyarországra pénteken

- tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 50 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.