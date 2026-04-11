Trump: az amerikai kormány kész az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni

Szerző: MTI

2026. április 11. 13:07

Az amerikai kormány készen áll

az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére

használni, ahogyan a múltban az Egyesült Államok kiváló szövetségeseinek javára tették, ha Orbán Viktornak és a magyar népnek szüksége lenne rá - írta Donald Trump amerikai elnök pénteken a közösségi oldalán.

Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében hozzátette:

izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe,

amelyet Orbán Viktor folyamatos vezetése hoz majd létre.