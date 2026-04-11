Trump: az amerikai kormány kész az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni
Szerző: MTI
2026. április 11. 13:07
Az amerikai kormány készen áll
az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére
használni, ahogyan a múltban az Egyesült Államok kiváló szövetségeseinek javára tették, ha Orbán Viktornak és a magyar népnek szüksége lenne rá - írta Donald Trump amerikai elnök pénteken a közösségi oldalán.
Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében hozzátette:
izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe,
amelyet Orbán Viktor folyamatos vezetése hoz majd létre.
