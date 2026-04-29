Új, fiatalos koncepcióval tér vissza a Sziget Fesztivál

Szerző: Gondola

2026. április 29. 21:05

A szervezők átfogó megújulást jelentettek be a Sziget Fesztivál jövőjével kapcsolatban, miután a rendezvény az elmúlt időszakban jelentős, milliárdos veszteséget szenvedett el.

A szerdai sajtótájékoztatón elhangzott: új tulajdonosi modellt alakítanak ki, amelyben a menedzsment mellett a legnagyobb alvállalkozói partnerek is résztulajdont szereznek. Az elképzelés szerint ezek a partnerek összesen mintegy 30 százalékos részesedést vásárolhatnak, míg a többségi irányítás a szervezőknél marad. A cél a pénzügyi stabilitás megteremtése és a fesztivál visszaállítása egy fenntartható növekedési pályára.

A bejelentés szerint nemcsak gazdasági, hanem tartalmi fordulat is következik. A fesztivál alapítója, Gerendai Károly úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években a Sziget túlzottan a nagy nemzetközi fellépőkre és a helyi piacokra koncentrált, aminek következtében elveszítette egyik legfontosabb vonzerejét: az egyedi hangulatot.

A szervezők ezért visszatérnének az eredeti koncepcióhoz, és a fesztivált ismét kulturális és életérzés-alapú desztinációként pozicionálnák, nem pusztán koncerthelyszínként.

Ennek részeként nagyobb hangsúlyt kapnának a hazai előadók, erősítenék az élményalapú programkínálatot, valamint szélesítenék a célcsoportot életkor szerint is. A szervezők elismerték, hogy hiba volt kizárólag a legfiatalabb generációra fókuszálni, ezért például a visszatérő „nulladik nappal” azokat is megcélozzák, akik korábban rendszeres látogatói voltak a fesztiválnak.

A 2026-os évben ezen a nyitónapon olyan fellépők szerepelnek majd, mint a Morcheeba és a Faithless.

A látogatók számára kézzelfogható újdonságok és kedvezmények is érkeznek: bevezetik a diákjegyet, a Budapesti Közlekedési Központ bérlettel rendelkező fiatalok féláron válthatnak belépőt, az italok ára pedig este hatig 10 százalékkal csökken. Emellett idén is elérhető lesz az úgynevezett „budget food” kínálat, amely az olcsóbb étkezési lehetőségeket biztosítja.

A fesztivál vezetése – élén Kádár Tamás vezérigazgatóval – arról is beszélt, hogy az alvállalkozókkal folytatott tárgyalások jól haladnak, és az új tulajdonosi struktúra nemcsak a stabilizációt, hanem a hosszú távú fejlődést is szolgálja. Az új modellben a beszállítók közvetlenül is érdekeltté válnak a fesztivál sikerében és fennmaradásában.

A megújulás részeként társadalmi fókuszú kezdeményezést is indítanak „Sziget Society” néven, amely a fiatalok mentális egészségére helyezi a hangsúlyt.

A program keretében alapítványt hoznának létre, támogatnák a segítő szakembereket, és díjat alapítanának a területen kiemelkedő munkát végzők számára. A szervezők szerint a cél az, hogy a Sziget ne csupán egy fesztivál legyen, hanem egész évben pozitív hatást gyakoroljon a fiatal generációkra.