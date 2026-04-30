Újabb antiszemita terrortámadás Londonban, a muszlim polgármester szerint ez belefér

Szerző: Gondola

2026. április 30. 10:36

Egy szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi késes támadást hajtott végre az észak-londoni Golders Greenben, ahol főként zsidó közösség él. Két embert megsebesített, állapotuk stabil.

A támadót a Shomrim (héberül polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet tagjai fogták el, majd átadták a Scotland Yardnak. A férfi a rendőrökre is rátámadt, ezért sokkolóval ártalmatlanították. Őrizetbe vették, és gyilkossági kísérlet gyanújával vizsgálják az ügyet, amelyet terrorcselekményként kezelnek.

A rendőrség szerint a gyanúsított korábban is erőszakos volt, mentális problémákkal küzd, és a támadás előtt egy másik incidensben is részt vehetett. A nyomozást az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága (Counter Terrorism Policing London) irányítja.