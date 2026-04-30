Újabb antiszemita terrortámadás Londonban, a muszlim polgármester szerint ez belefér
Szerző: Gondola
2026. április 30. 10:36
Egy szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi késes támadást hajtott végre az észak-londoni Golders Greenben, ahol főként zsidó közösség él. Két embert megsebesített, állapotuk stabil.
A támadót a Shomrim (héberül polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet tagjai fogták el, majd átadták a Scotland Yardnak. A férfi a rendőrökre is rátámadt, ezért sokkolóval ártalmatlanították. Őrizetbe vették, és gyilkossági kísérlet gyanújával vizsgálják az ügyet, amelyet terrorcselekményként kezelnek.
A rendőrség szerint a gyanúsított korábban is erőszakos volt, mentális problémákkal küzd, és a támadás előtt egy másik incidensben is részt vehetett. A nyomozást az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága (Counter Terrorism Policing London) irányítja.
Az eset egy olyan időszakban történt, amikor Londonban megszaporodtak az antiszemita támadások, köztük gyújtogatások zsinagógák és zsidó intézmények ellen. London polgármstere jelenleg Sadiq Khan, aki első muszlim vallásúként tölti be ezt a pozíciót, és korábban a „nagyvárosi élet velejárójának” nevezte a terrortámadásokat.