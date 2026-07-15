Ukrajna megértette a modern háború lényegét: felpörgeti a dróngyártást

Szerző: mti

2026. július 15. 15:04

Ukrajna jelenleg évente 10 millió drónt gyárt, és ezt a mennyiséget 20 millióra tervezi növelni - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Kijevben, az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint az államfő hozzátette, hogy

az ukrán elfogó drónok már a Sahíd típusú drónok legalább 90 százalékát megsemmisítik.

Zelenszkij kiemelte: Ukrajna először került közel ahhoz, hogy Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez gyártson rakétákat, és a történelem során a harmadik országgá válhat, amely ilyen megállapodással rendelkezik.