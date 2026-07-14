Hungarofóbia izzik a vármegye szó kiiktatása mögött
Ezt nem Brüsszelből diktálták.
Diktálták.
De nem Brüsszelből, hanem valahonnan máshonnan. Eszerint
több helyről is diktálnak a végrehajtó hatalomnak.
A vármegye szó kiiktatása teljesen értelmetlen. És egyáltalán nem sürgős. De a végrehajtó hatalom mai feje már a választási kampány előtt bejelentette, hogy a vármegye szót el fogja tüntetni a hivatalos szövegekből.
Egy buta érvelés szerint a vármegye szó historizáló. Igen. A legtöbb magyar szó historizáló.
Nyelvünk ősi és modern, erdei, mezei és városi, ázsiai és európai
– írta József Attila.
A vármegye szó az 1500-as években már megvolt, a királyi várak körüli területekre utalt.
Érdekes a megye – mezsgye – szó története: ő már az 1050-es években nyelvünkben élt. Tehát sokkal historizálóbb, mint a vármegye.
Azért, mert historizáló, rengeteg szót be lehetne tiltani. Mindjárt a magyar szót is, amely több mint egy évezrede már kialakult. Bő nyolc évszázada velünk van az ország szó is.
Az országgyűlés-t is be kellene tiltani, hiszen nagyjából egyidős a vármegyé-vel.
Hihetetlenül ostoba tehát az, aki a vármegye szót azért penderíti ki, mert „historizáló”.
Az egyik leghistorizálóbb szó egyébként a Tisza.
Eredete a vaskorig nyúlik vissza. A magyar nyelvben több mint ezer éve használjuk.
A kormány szavunk nyolc évszázada honosodott meg nálunk, a miniszterek testülete jelentésben az 1700-as éveke eleje óta szerepel.
Orvost kell hívni tehát ahhoz, aki a hivatalos nyelvből kirekeszti a vármegye szót azért, mert historizáló.
Nem kell orvost hívni, mert
aki ezt a szamárságot kitalálta, nem gondolta komolyan.
A vármegyé-vel az a baj, hogy jó érzéseket ébreszt a hazánkban élő magyar etnikum tagjaiban. Ők jobban otthon érzik magukat idehaza attól, hogy a vármegye szót látják az út mellett, hallják az elektromos médiumokban, olvassák a világhálós sajtóban. Nemzeti azonosságukban megerősíti őket a vármegye szó.
Rákosi ezért tiltotta be, és Rákosi mai követői ezért hadakoztak ellene már újraélesztésekor.
Ők is olyan helyzetben vannak, hogy
diktálhatnak a végrehajtó hatalomnak.
Ennél nagyobb károkat is okoz a mai végrehajtó hatalom – legyinthetnek az értékelők. Igen, de a vármegye szó kiakolbólítása is rengeteg árt: azzal, amit sugall.
Több közt azt, hogy a mai végrehajtó hatalom hungarofób. Annak ellenére, hogy a Tavasz szél-t játssza párthimnuszként.
Himnusz – tessék, már a XV. század elején hozzánk érkezett ez a görög-latin szó dicsének jelentésben. Be kell tiltani!
A nyelvi háború ismerős vidékünkön, vívtuk már számos alkalommal, sokszor eredménnyel.
Most is előttünk áll a lehetőség: használjuk a vármegye szót
napi közbeszédünkben, levelezésünkben – és ahol csak lehet.
Címkép: A Magyar Királyság vármegyéi - facebook