Hungarofóbia izzik a vármegye szó kiiktatása mögött

Szerző: Gál Lajos

2026. július 14. 10:07

A Rákosi-korszakot hozta vissza az a hatalmi garnitúra, mely kiradírozza hivatalos nyelvünkből a vármegye szót. A szó betiltása a diktatúra eszköze volt. A Rákosi-rendszer megbukott.

Ezt nem Brüsszelből diktálták.

Diktálták.

De nem Brüsszelből, hanem valahonnan máshonnan. Eszerint

több helyről is diktálnak a végrehajtó hatalomnak.

A vármegye szó kiiktatása teljesen értelmetlen. És egyáltalán nem sürgős. De a végrehajtó hatalom mai feje már a választási kampány előtt bejelentette, hogy a vármegye szót el fogja tüntetni a hivatalos szövegekből.

Egy buta érvelés szerint a vármegye szó historizáló. Igen. A legtöbb magyar szó historizáló.

Nyelvünk ősi és modern, erdei, mezei és városi, ázsiai és európai

– írta József Attila.

A vármegye szó az 1500-as években már megvolt, a királyi várak körüli területekre utalt.

Érdekes a megye – mezsgye – szó története: ő már az 1050-es években nyelvünkben élt. Tehát sokkal historizálóbb, mint a vármegye.

Azért, mert historizáló, rengeteg szót be lehetne tiltani. Mindjárt a magyar szót is, amely több mint egy évezrede már kialakult. Bő nyolc évszázada velünk van az ország szó is.

Az országgyűlés-t is be kellene tiltani, hiszen nagyjából egyidős a vármegyé-vel.

Hihetetlenül ostoba tehát az, aki a vármegye szót azért penderíti ki, mert „historizáló”.

Az egyik leghistorizálóbb szó egyébként a Tisza.

Eredete a vaskorig nyúlik vissza. A magyar nyelvben több mint ezer éve használjuk.

A kormány szavunk nyolc évszázada honosodott meg nálunk, a miniszterek testülete jelentésben az 1700-as éveke eleje óta szerepel.

Orvost kell hívni tehát ahhoz, aki a hivatalos nyelvből kirekeszti a vármegye szót azért, mert historizáló.

Nem kell orvost hívni, mert

aki ezt a szamárságot kitalálta, nem gondolta komolyan.

A vármegyé-vel az a baj, hogy jó érzéseket ébreszt a hazánkban élő magyar etnikum tagjaiban. Ők jobban otthon érzik magukat idehaza attól, hogy a vármegye szót látják az út mellett, hallják az elektromos médiumokban, olvassák a világhálós sajtóban. Nemzeti azonosságukban megerősíti őket a vármegye szó.

Rákosi ezért tiltotta be, és Rákosi mai követői ezért hadakoztak ellene már újraélesztésekor.

Ők is olyan helyzetben vannak, hogy

diktálhatnak a végrehajtó hatalomnak.

Ennél nagyobb károkat is okoz a mai végrehajtó hatalom – legyinthetnek az értékelők. Igen, de a vármegye szó kiakolbólítása is rengeteg árt: azzal, amit sugall.

Több közt azt, hogy a mai végrehajtó hatalom hungarofób. Annak ellenére, hogy a Tavasz szél-t játssza párthimnuszként.

Himnusz – tessék, már a XV. század elején hozzánk érkezett ez a görög-latin szó dicsének jelentésben. Be kell tiltani!

A nyelvi háború ismerős vidékünkön, vívtuk már számos alkalommal, sokszor eredménnyel.

Most is előttünk áll a lehetőség: használjuk a vármegye szót

napi közbeszédünkben, levelezésünkben – és ahol csak lehet.

Címkép: A Magyar Királyság vármegyéi - facebook



