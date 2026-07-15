Szijjártó Péter elhagyja a Fidesz-frakciót és a BYD-nél vállal vezető beosztást

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 15. 16:07

A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel - közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-vel, arra reagálva, hogy

Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról.

Havasi Bertalan elmondta: a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart.

Hozzátette: minden bizonnyal a képviselőcsoporttal kapcsolatos személyi döntések is szóba kerülnek.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e Szijjártó Péter lemondásáról, Havasi Bertalan azt mondta:

Szijjártó Péter és Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször is egyeztettek.

Szijjártó Péter szerdán a Facebookon közölte, hogy lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter azt írta: a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik tovább.

Gulyás Gergely pedig hétfőn, az alaptörvény-módosítás parlamenti elfogadását megelőzően jelentette be, hogy lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról.

"Az a helyzet, ami előállt, az minden szempontból a legélesebb tiltakozást igényli,

és ennek a tiltakozásnak része személyes következtetések levonása is" - indokolt Gulyás Gergely, hozzátéve: azt fogja kérni, hogy olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.