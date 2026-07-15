Ferencz Orsolya: polgári közösséget építünk

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 15. 13:38

A hazafias értékrend most nem pártkereteket kíván, hanem annál szélesebb társadalmi világot. Az önkény kiépítését szellemi fölénnyel, erkölcsi magasabbrendűséggel kell megfékezni, és visszafordítani.

A jelenlegi pártpolitikai kereteket meghaladó, a polgári Magyarország eszményét képviselő erős jobboldali politikai közösség felépítésének szándékáról írt Ferencz Orsolya fideszes politikus, volt űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerdán a Facebookon.

Az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy "az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már

nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek egy polgári Magyarország eszményében"

- közölte a politikus.



Szeretnénk, ha azok, akik ma egyedül érzik magukat, tudnák, sokan állunk készen arra, hogy újra egybegyűjtsük és erőssé tegyük a magyar jobboldalt - tette hozzá.

A politikus közölte: a polgári Magyarországnak most "gyenge a hangja", mert a korábbi és a jelenlegi kormánypártban egyaránt uralkodóvá vált az a gondolkodásmód, amely szerint

a nyers erő, az elvtelen hatalomtechnika számít és nem az örök értékek.

Sokan vannak, akik úgy vélik, meg kell haladni a jelenlegi pártpolitikai kereteket ahhoz, hogy erős és hiteles "eszmei otthont" építhessenek mindenkinek, "akik hisznek közös értékeinkben" - írta Ferencz Orsolya.

"A polgári, nemzeti értékeket valló embereknek most össze kell fogniuk,

meg kell szervezniük értékközösségüket. Nem várhatunk tovább!"

- tette hozzá.

Azt írta: sokan fogalmazták meg az elmúlt időszakban, hogy kezdjenek hozzá együtt polgári Magyarország "közéleti otthonának felépítéséhez".

"Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk. Ez a történet most

nem a Fideszről vagy a Tiszáról kell szóljon, hanem arról, milyen Magyarországon szeretnénk élni?"

- fogalmazott a bejegyzésében, hozzátéve, hogy ebben a munkában részt vehet minden hazáját szerető, tisztességes magyar ember.

Ferencz Orsolya a Fidesz-KDNP vereségét és a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó áprilisi választások óta többször is kritizálta a volt kormányoldalt a vereség okaival való szembenézéssel, illetve a párt megújulásának elmaradása miatt.

Címkép: facebook