Ukrán légitámadás - bányászok rekedt a föld alatt

Szerző: MH, Gondola

2026. április 6. 14:04

Ukrajna légicsapást mért a Biloricsenszka szénbányára az orosz ellenőrzés alatt álló Luhanszki régióban - írja az MH.

A légicsapás következtében megrongálódott egy alállomás, és 41 bányász rekedt a föld alatt – közölte hétfőn egy orosz tisztviselő. „Minden illetékes szolgálat lépéseket tesz a bányászok megmentésére és az áramszolgáltatás helyreállítására a bányában” – mondta Leonyid Pasecsnik, a régió Moszkva által kinevezett vezetője, számol be a Reuters. Azt mondta, hogy a bányászokkal már felvették a kapcsolatot, és hogy van ivóvízkészletük.