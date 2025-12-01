Az unió szereti az orosz turistákat

Szerző: gondola

Miközben az orosz hadsereg továbbra is egy felőrlő háborúban próbál Ukrajna felé kerekedni, addig Európa tengerpartjain és sípályáin ismét tömegesen jelennek meg az orosz turisták. A számok magukért beszélnek: 2024-ben több mint félmillió orosz állampolgár látogatott vízummal a schengeni övezetbe.

Habár a félmilliós szám még mindig elmarad a 2019-es rekordévtől, de a trendek azt jelzik, hogy hamarosan ugyanannyi orosz turista érkezhet az EU területére, mint a háború kezdete előtt – derült ki a Hudson Intézet és a The Economist lap cikkeiből. A hirado.hu cikke ezzel kapcsolatosan úgy ír, legyen szó nizzai szállodák penthouse-lakosztályairól, mykonosi luxusüdülőkről, a milánói butihotelekről, vagy az olasz–francia Alpokban található sípályákról, mindenhol feltűnnek a jómódú moszkvai és szentpétervári vendégek.

Noha több északi és kelet-európai uniós tagállam gyakorlatilag teljesen elvágta magát az orosz turizmustól, közben Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Görögország továbbra is tömegesen ad ki vízumokat az orosz turisták számára. Egy év alatt a schengeni turistavízumok 85 százalékát ez a négy ország állította ki az orosz állampolgároknak. Az oroszok számára kiállított vízumok száma 2022 óta évről évre folyamatosan növekszik.