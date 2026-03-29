Választás 2026 - Orbán Viktor: nincs több kérdés, a tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok

Szerző: MTI

2026. március 29. 10:36

A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok, a magyar kémelhárítás pedig tette a dolgát, megvédjük Magyarországot - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán szombaton.

A vallomása nyilvános, bárki meghallgathatja - írta a miniszterelnök.

"A magyar kémelhárítás azt tette, ami a dolga.

Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát"

- tette hozzá Orbán Viktor.