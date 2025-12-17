Új otthonteremtési támogatás a felsőoktatásban és a szakképzésben dolgozóknak

Szerző: Gondola

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkár videóüzenetben jelentette be, hogy újabb otthonteremtési támogatás válik elérhetővé a közösség szolgálatában dolgozók számára. Az intézkedés több mint 87 ezer felsőoktatási dolgozót és csaknem 30 ezer szakképzésben dolgozó munkavállalót érint.

A támogatás célja, hogy kézzelfogható segítséget nyújtson a lakhatással kapcsolatos terhek enyhítéséhez: lakáscélú hitelek törlesztésére vagy lakásvásárláshoz szükséges önerő biztosítására is felhasználható.

Ezáltal a program nemcsak a meglévő hitellel rendelkezőknek jelent könnyebbséget, hanem azoknak is, akik lakásvásárlást terveznek.

A lehetőség széles kör számára nyílik meg: igényelhetik a megújult modellváltó egyetemek, az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények, valamint a köznevelési és szakképző intézmények dolgozói is. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány ezzel az intézkedéssel szeretné kifejezni elismerését és köszönetét azoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak az oktatás, a képzés és ezáltal az ország jövőjének építéséhez.

Varga-Bajusz Veronika szerint az érintettek elkötelezett munkája nélkülözhetetlen Magyarország fejlődése szempontjából, és bízik abban, hogy az otthonteremtési támogatás valós, mindennapi segítséget nyújt számukra, hozzájárulva a biztonságosabb lakhatáshoz és a kiszámíthatóbb életkörülményekhez.