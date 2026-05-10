Varga Barnabás bajnok az AEK Athénnal
Szerző: MTI
2026. május 10. 21:35
A Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén 2-1-re legyőzte hazai pályán a Panathinaikoszt a görög labdarúgó-bajnokságban vasárnap, így
két fordulóval az idény vége előtt megnyerte a pontvadászatot.
A magyar válogatott csatár a kezdőcsapatban szerepelt, de csak egy érvénytelenített gólja volt első félidőben. A bajnoki címet jelentő találatot Joao Mario szerezte a 93. percben.
A fővárosi együttes két fordulóval a szezon vége előtt nyolc ponttal vezet a PAOK és az Olimpiakosz előtt.
Az AEK Athén
2023 után lett újra aranyérmes a görög élvonalban.
Címkék: