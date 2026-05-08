Veres András : Járt hazánkban még bíborosként XIV. Leó pápa

Szerző: MTI

2026. május 8. 09:05

Pápává választása előtt néhány hónappal Prevost bíboros Magyarországon járt - idézte fel a tavaly május 8-i pápaválasztással kapcsolatos emlékeit Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke az MTI-nek.

Veres András elmondta, hogy

Robert Francis Prevost bíboros a püspöki dikasztérium - a Római Kúria szakosított hivatala - prefektusaként pápává választása előtt járt Magyarországon,

de akkor nem gondolt arra, hogy a leendő egyházfővel találkozik.

Prevost bíborost tavaly május 8-án választották pápává.

"Rendkívüli nagy öröm töltötte el a szívemet, amikor kiderült, hogy kit választottak pápává, hiszen előtte néhány hónappal Magyarországon az volt a feladatom, hogy őt is és a delegáció többi tagját kísérjem" - mondta el Veres András, a győri egyházmegye püspöke.

Hangsúlyozta, hogy

a bíboros érdeklődést mutatott a magyarországi helyzet iránt.

Veres András a pápaválasztás első évfordulóján tartózkodott a Vatikánban, ahol a pápával is találkozott. Elmondta, hogy fényképet hozott az egyházfőnek, amely 2023 tavaszán, Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása alkalmával készült, és Prevost bíboros a Ferenc pápát kísérő vatikáni delegáció tagja volt.

Veres elmesélte, hogy örömöt érzett, amikor felszállt a fehér füst egy évvel ezelőtt. "Rögtön az jutott eszembe, hogy a pápaválasztás előtti találkozónkon nem gondoltam rá, de ő

valóban nagyon méltó személyiség ennek a feladatnak az ellátására.

Az az érdeklődés, az a világlátás, ami benne megvan, azt gondolom, szinte predestinálta a feladatra" - emlékezett vissza a püspök.

"Nem túlzás azt állítani, hogy nagyon világos irányt mutat az egész egyház számára, és talán még a világpolitika alakítói számára is. A béke melletti kiállása nemcsak szavakban mutatkozik meg. Azt gondolom, hogy mindenki számára a krisztusi, evangéliumi értékrendet tudja közvetíteni, amit mi hívők természetesnek veszünk"

- értékelte XIV. Leó pápaságának első évét a püspök.

Veres András kiemelte, hogy

a pápa meghonosította a "lefegyverző béke" kifejezést.

"Ez nekem annyira tetszik: ez kell, a fegyverekre így kell nemet mondani, szeretettel, és egészen biztos, hogy csak akkor állítható helyre a világbéke, ha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról" - tette hozzá Veres András.

A püspök a világban zajló eseményekről úgy vélte, "az idő gyorsan változik, az ember változik nagyon nehezen, és bizony gondolkodásunkban, érzésvilágunkban, hosszú időnek kell eltelnie, hogy valamit befogadjunk, és aszerint kezdjünk el élni. Lelkipásztorként túl sokszor kell megtapasztalnom, hogy nehéz az embereket új irányba terelni, vagy meggyőzni valaminek az igazságáról, és aszerinti életre segíteni őket. Bízom benne, hogy nem lehetetlen, amit teszünk.

Az egyház örök, az evangélium örök, az ember változhat,

és nekünk az a feladatunk, hogy jó irányba segítsük."