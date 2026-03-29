Videón Kós Hubert amerikai diadala

Szerző: MTI

2026. március 29. 07:07

Kós Hubert minden idők legjobb idejét érte el 200 yardos (182,88 méter) hátúszásban az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő szombati zárónapján.

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka, aki éppen

szombaton ünnepelte 23. születésnapját, 1:34.13 perces idővel diadalmaskodott, ezzel saját, 1:34.21-es nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) javította meg.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka pénteken 100 yardos hátúszásban is rekorddal diadalmaskodott, azt megelőzően pedig 100 yard pillangón lett második úgy, hogy a korábbi csúcsot állította be.

Kós győzelmeinek (is) köszönhetően a Texas megvédte egyetemi bajnoki címét, míg a magyar úszó - aki utoljára szerepelt NCAA-döntőben, mivel hamarosan befejezi tanulmányait - sorozatban harmadszor diadalmaskodott aktuális csapatával, első sikerét még az Arizona State Sun Devils együttesével érte el.

A története 17. bajnoki címét szerző Texas 445,5 pontjából Kós a legtöbbet, 57-et "tett a közösbe".

Kós Hubert tovább javította a nem hivatalos világcsúcsot 100 yard háton



Kós Hubert az előfutam után a döntőben tovább javította minden idők legjobb idejét 100 yardos (91,44 méter) hátúszásban az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő pénteki napján.

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka - aki szombaton (ma) ünnepli 23. születésnapját - azt követően, hogy a selejtezőben 43.08 másodperces rekordot ért el,

a fináléban 42.61-re faragta saját nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot). kos

Kós egy nappal korábban is igazolta szenzációs formáját, miután 100 yard pillangón úgy lett második öt századdal lemaradva Josh Liendo mögött, hogy beállította a kanadai korábbi rekordját (42.54).

A magyar szövetség tájékoztatása szerint eddig egy úszó volt az NCAA történetében Luca Urlando személyében, aki háton és pillangón is 44 másodpercen belül időt ért el - Kós már mindkét távon 43 mp alatt van.

"Karrierem kedvenc úszása volt. Az olimpia más, ott nagy a teher, bár

az országért is úszol, mégis nagyon egyedül vagy.

Itt négy napig egy csapat vagyunk, fanatizáljuk egymást, és ma a csapatért csináltam ezt"

- nyilatkozta közösségi oldalán a magyar klasszis.

Az 500 yardos gyorsúszás fináléjában Sárkány Zalán volt érdekelt, a 22 esztendős magyar úszó - aki 1650 yardon egyéni csúccsal második volt, és az 1000 yardos részideje NCAA-rekord volt - 4:07.95 perces idővel negyedik lett, s hét századdal csúszott le a dobogóról.