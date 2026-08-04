Világháborús páncéltörő gránát a tanösvényen
Második világháborús páncéltörő gránát került elő tanösvény-fejlesztési munkálatok közben Miskolcon, a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságában hétfőn - közölte a civil szervezet elnöke az MTI-vel.
Jakubinyi László közleménye szerint az erdei útszakasz építése során egy
munkagép fordított ki a földből egy robbanótestnek látszó tárgyat.
A helyszínre érkező járőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatát.
A tűzszerész szakemberek megállapították, hogy a földből előkerült eszköz egy második világháborús német páncéltörő gránát, amelyet biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Ezt követően
műszerekkel a környező területet is átvizsgálták,
hogy a majorság biztonságosan működhessen tovább.
Az alapítvány utalt arra: a Baráthegyi Majorság mai területét a második világháború idején a közeli Diósgyőri Acélművek stratégiai jelentősége miatt bombázták, ezért
időről időre ma is előkerülhetnek hadieszközök.
Az esetet követően a tanösvény építése a szükséges biztonsági intézkedések után folytatódhat - írták.