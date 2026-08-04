Világháborús páncéltörő gránát a tanösvényen

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2026. augusztus 4. 06:06

Második világháborús páncéltörő gránát került elő tanösvény-fejlesztési munkálatok közben Miskolcon, a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságában hétfőn - közölte a civil szervezet elnöke az MTI-vel.

Jakubinyi László közleménye szerint az erdei útszakasz építése során egy

munkagép fordított ki a földből egy robbanótestnek látszó tárgyat.

A helyszínre érkező járőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatát.

A tűzszerész szakemberek megállapították, hogy a földből előkerült eszköz egy második világháborús német páncéltörő gránát, amelyet biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Ezt követően

műszerekkel a környező területet is átvizsgálták,

hogy a majorság biztonságosan működhessen tovább.

Az alapítvány utalt arra: a Baráthegyi Majorság mai területét a második világháború idején a közeli Diósgyőri Acélművek stratégiai jelentősége miatt bombázták, ezért

időről időre ma is előkerülhetnek hadieszközök.

Az esetet követően a tanösvény építése a szükséges biztonsági intézkedések után folytatódhat - írták.