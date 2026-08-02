Rétvári Bence: ki kell állni a migrációs paktum ellen!
A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője vasárnap Facebook-oldalán.
Rétvári Bence - aki megdöbbentőnek nevezte a spanyolországi Ceutából érkezett képsorokat - úgy fogalmazott:
a migrációs paktum meghívólevél minden illegális migráns számára Európába.
Rámutatott, a június 12-én életbe lépett paktum szerint az Európai Unió migrációs válsághelyzetet hirdethet és új kötelezettségeket róhat a tagállamokra, ha az egyik országra hirtelen nagyon nagy migrációs nyomás nehezedik.
Ilyenkor a többi tagállamnak többletkötelezettségeket kell vállalni az uniós szabályok szerint,
át kell venniük illegális migránsokat
vagy az egész idegenrendészeti, menekültügyi eljárást egy másik tagállamban kell lefolytatni.
Nem babra megy a játék, most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha
az egyik uniós országban több tízezer illegális migráns megjelenik
- mondta.
Kiemelte, Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg tízezer számra illegális migránsok, mert az Orbán-kormány kerítést épített és jogi, fizikai határzárral védi a déli határt.
A migrációs paktum ezt játszaná ki és
más országok felelőtlen migrációs politikája miatt a többi országnak kellene felelősséget vállalni
- mutatott rá.
Felidézte, Magyarország volt az az ország, amelyik nem támogatta soha a migrációs paktum elfogadását, mégis áterőltették. Most itt az első válsághelyzet - mondta.
A spanyol belügyminisztérium adatai szerint 50 ezren,
a ceutai városvezetés szerint 60 ezren jutottak be illegálisan Ceutába
az elmúlt napokban. A legutolsó adatok szerint mintegy 49 ezren visszatértek Marokkóba.
Orbán Anita külügyminiszter szombaton azt közölte, hogy Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 európai uniós állam- és kormányfővel együtt a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet. Az aláírók úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét, és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére.
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