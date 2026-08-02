Rétvári Bence: ki kell állni a migrációs paktum ellen!

Szerző: MTI; Gondola

2026. augusztus 2. 16:06

A brüsszeli garnitúra migrációs politikája annyira ésszerűtlen, hogy annak következményeit egy hatodikos általános iskolás gyerek is belátja. Az EU-vezetőség diplomás emberekből áll, nem lehetnek ennyire korlátoltak. Csak korrupciós hatás okozhatja a katasztrófapolitikát.

A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője vasárnap Facebook-oldalán.

Rétvári Bence - aki megdöbbentőnek nevezte a spanyolországi Ceutából érkezett képsorokat - úgy fogalmazott:

a migrációs paktum meghívólevél minden illegális migráns számára Európába.

Rámutatott, a június 12-én életbe lépett paktum szerint az Európai Unió migrációs válsághelyzetet hirdethet és új kötelezettségeket róhat a tagállamokra, ha az egyik országra hirtelen nagyon nagy migrációs nyomás nehezedik.

Ilyenkor a többi tagállamnak többletkötelezettségeket kell vállalni az uniós szabályok szerint,

át kell venniük illegális migránsokat

vagy az egész idegenrendészeti, menekültügyi eljárást egy másik tagállamban kell lefolytatni.

Nem babra megy a játék, most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha

az egyik uniós országban több tízezer illegális migráns megjelenik

- mondta.

Kiemelte, Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg tízezer számra illegális migránsok, mert az Orbán-kormány kerítést épített és jogi, fizikai határzárral védi a déli határt.

A migrációs paktum ezt játszaná ki és

más országok felelőtlen migrációs politikája miatt a többi országnak kellene felelősséget vállalni

- mutatott rá.

Felidézte, Magyarország volt az az ország, amelyik nem támogatta soha a migrációs paktum elfogadását, mégis áterőltették. Most itt az első válsághelyzet - mondta.

A spanyol belügyminisztérium adatai szerint 50 ezren,

a ceutai városvezetés szerint 60 ezren jutottak be illegálisan Ceutába

az elmúlt napokban. A legutolsó adatok szerint mintegy 49 ezren visszatértek Marokkóba.

Orbán Anita külügyminiszter szombaton azt közölte, hogy Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 európai uniós állam- és kormányfővel együtt a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet. Az aláírók úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét, és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére.

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