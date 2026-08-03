Magyar Pétert meglepte az ellenzéki politikusok felkészültsége

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. augusztus 3. 14:04

Véget ért a parlamenti pártok frakcióvezetői, Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter részvételével tartott egyeztetés

A találkozóról kikerülő képek alapján a miniszterelnök és az ideiglenes köztársasági elnök a négy parlamenti párt frakcióvezetőjével szemben ülve egyeztettek. Az ülésen jelen volt Rétvári Bence (KDNP), Bujdosó Andrea (Tisza), Bóka János (Fidesz) és Toroczkai László (Mi Hazánk). A tájékoztató után Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes tartottak sajtótájékoztatót. A jelentős csúszással induló tájékoztatón Forsthoffer Ágnes arról beszélt, hogy a kánikula minden magyar választópolgárt érint, a mai találkozó nem arról szólt, hogy bárkinek fel kellene adnia az elveit. Az ideiglenes köztársasági elnök megköszönte a nyitottságot.

Magyar Péter azzal kezdte, hogy

konstruktív megbeszélést folytattak a frakcióvezetőkkel.

És megköszönte a lehetőséget Forsthoffernek, hogy beszélhetett politikustársaival. Ilyenkor alap, hogy a pártpolitikai csatározásokat fel kell, hogy váltsa egy nemzeti összefogás - jelentette ki Magyar Péter, aki szerint a mai egyeztetés ezt szolgálta.

A kormányfő azt hangsúlyozta, hogy aki ilyen helyzetben dezinformációkat terjeszt, akadályozza a védekezést, vagy pánikot kelt, az nem a hazáját szolgálja. Magyar Péter azt kérte a frakcióvezetőktől, hogy igyekezzen a politikai elit olyan jól vizsgázni, ahogy a magyar emberek tették eddig. A miniszterelnök mindenkinek köszönetet mondott, a szakemberek, mérnökök miatt működik most viszonylagosan zavartalanul az ország. Elismételte, hogy

a legkritikusabb 5 nap következik, szerdán 42 fok feletti hőmérséklet is lehet, amivel egy éven belül másodszor is megdőlne a melegrekord.

Azt is újra elmondta, amit már reggel is, hogy a paksi atomerőmű még nem állt le teljesen, átmenetileg emelkedett a vízszint a hidegvizes csatornában. Hozzátette: hogy a paksi emberek számára a melegvizet is az erőmű biztosítja, ennek a pótlásáról is gondoskodtak, ha majd végül tényleg teljesen le kell állítani az erőművet. Viszont ha a turbinák kihűlnek, nehezebb lesz majd az újraindítás is.

Újra hangsúlyozta azt is Magyar Péter, hogy az önkéntes fogyasztáscsökkentés eredményes volt, és ő maga azt várja, hogy ma ez még jobb eredményt fog hozni. Magyar Péter arról is beszélt, hogy nem lankadhatnak, mert ha a fogyasztás mégis nőni kezd, akkor végső esetben le kell kapcsolni az áramot egyes fogyasztók számára. Nem akarják lezárni az országot Magyar Péterék A miniszterelnök kijelentette, hogy nem akarják lezárni az országot, amit lehet azokat a rendezvényeket megtartják. Burkoltan itt a Sziget fesztiválra is utalhatott, arról beszélt, hogy amelyik rendezvényszervező meg tudja magának termelni a szükséges áramot, azt nincs okuk leállítani.

Magyar Péter azt mondta nem szeretne visszafelé mutogatni, de megismételte, hogy az eddigi lekapcsolási terv előbbre vette a lakosságot. A kormányfő szerint az is fontos, hogy a gazdaságnak ne ártsanak túlzottan. Szerinte mindenki aki azt mondja, hogy Németországban, Szlovákiában vagy Ausztriában van még elég víz a Dunában, hazudik. Nem igaz, hogy például azért, mert Bősön tele van a víztározó, azért hiányzik a víz Paksról. Elmondta, hogy mindenhol csökken a vízszint, az előző kormány szerinte erre dolgozhatott volna ki terveket, de semmi nem volt ezekből kész. Ha most készen lenne Paks II., akkor nem is tudni, hogyan lehetne hűteni a két blokkot. Lehetett volna új szivattyútelepet csinálni, de más hűtést is kidolgozni a miniszterelnök szerint.

Magyar Péter mégis beleszállt az előző kormányba, szerinte mindent meg lehetet volna oldani 16 év alatt. Végül arról beszélt, hogy miden válság egy lehetőség is, most lehet majd egy nagyot lépni a vízbiztonság vagy az aszály kérdésében. Hangsúlyozta, hogy

a paksi atomerűművet minél előbb újra kell majd indítani, emiatt nem lehet most gátat építeni,

ezzel visszatartani a vizet, mert akkor az újraindulás kerülhet veszélybe. Kérdésekre válaszolva Magyar Péter kijelentette, hogy megtartják a rezsicsökkentést, sőt kiterjesztik a tűzifára, hamarosan akár az Országgyűlés is dönthet erről. A kérdések vége felé a miniszterelnök azt is megjegyezte, hogy számára váratlanul szakmai hangnem volt a találkozón, mint mondta, meglepte, hogy

az ellenzéki politikusok felkészülten érkeztek a találkozóra.

Ezt Forsthoffer Ágnes is megerősítette.