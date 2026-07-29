Simicskó István: Az ügynökakták teljeskörű megismerésére már nincs lehetőség

Szerző: kdnp.hu

2026. július 29. 14:05

36 évvel a rendszerváltozás kezdete után az ügynökakták állítólagos feltárása már nem hozhat érdemi megvilágosodás. Az egykori ügynökök jelentős része már alighanem megtért Teremtőjéhez.

„Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról” szóló törvényjavaslat általános vitájában kedden vezérszónoki felszólalásában Simicskó István.

Létezhet-e ebben az ügyben abszolút igazság? Megvan-e minden irat, mindenkiről, hitelesen, munkadosszéval, vagy pedig nincs? – kérdezte KDNP országgyűlési képviselője. Felidézte:

mi azt tapasztaltuk a D209-esnél, hogy az úgynevezett munkadosszié üres volt, tehát kivettek belőle iratokat.

Lehet-e egyenlő mércével mérni azok között, akik valóban együttműködtek az egykori állambiztonsági szolgálatokkal, tehát besúgó volt, vagy akiket megpróbáltak beszervezni, rákényszeríteni zsarolással, hogy jelentsenek másokról, szomszédaikról, kollégáikról, barátaikról – vetette fel Simicskó István. Rámutatott: van, aki önként végezte ezt a munkát, más pedig kényszer hatására tette ezt.

Teljeskörű megismerésre már nincs lehetőség, hiszen nagyon sok iratot megsemmisítettek

– hangsúlyozta a képviselő. Figyelmeztetett:

ne okozzon a törvény családi tragédiákat, morális lincselést

a már így is megosztott magyar társadalomban.

Címkép: abtl.hu