Simicskó István: Az ügynökakták teljeskörű megismerésére már nincs lehetőség
„Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról” szóló törvényjavaslat általános vitájában kedden vezérszónoki felszólalásában Simicskó István.
Létezhet-e ebben az ügyben abszolút igazság? Megvan-e minden irat, mindenkiről, hitelesen, munkadosszéval, vagy pedig nincs? – kérdezte KDNP országgyűlési képviselője. Felidézte:
mi azt tapasztaltuk a D209-esnél, hogy az úgynevezett munkadosszié üres volt, tehát kivettek belőle iratokat.
Lehet-e egyenlő mércével mérni azok között, akik valóban együttműködtek az egykori állambiztonsági szolgálatokkal, tehát besúgó volt, vagy akiket megpróbáltak beszervezni, rákényszeríteni zsarolással, hogy jelentsenek másokról, szomszédaikról, kollégáikról, barátaikról – vetette fel Simicskó István. Rámutatott: van, aki önként végezte ezt a munkát, más pedig kényszer hatására tette ezt.
Teljeskörű megismerésre már nincs lehetőség, hiszen nagyon sok iratot megsemmisítettek
– hangsúlyozta a képviselő. Figyelmeztetett:
ne okozzon a törvény családi tragédiákat, morális lincselést
a már így is megosztott magyar társadalomban.
Címkép: abtl.hu