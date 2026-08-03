Magyar Péter a „nemzeti összefogás nevében” hazug trógerezett az egyeztetésen

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. augusztus 3. 18:07

A szakemberek egyértelműen azt állítják, hogy a meteorológiai, vízügyi előrejelzések már hetekkel ezelőtt rendelkezésre álltak, de a kormány az utolsó pillanatokban kapkod, és áthárítja az emberekre a felelősséget – jelentette ki Rétvári Bence hétfőn, a Sándor-palotában tartott egyeztetés után. Elmondta azt is, hogy Magyar Péter „a nemzeti összefogás jegyében” olyan jelzőkkel illette az ellenzéki politikusokat a megbeszélésen, mint a parlamentben.

Köszönjük minden magyar embernek, hogy összefogtak, és az elmúlt napokban mindent igyekeztek elkövetni azért, hogy Magyarországon az energiaellátás, az energiabiztonság minél inkább fenn tudjon maradni – hangsúlyozta a KDNP frakcióvezetője. Közölte: a mostani krízishelyzetet a klímaváltozás, a kánikula és a kormány közösen okozta. Rétvári Bence beszámolt arról, hogy az egyeztetés kezdetén a telefonokat le kellett adni. „Úgy látszik, a Tisza Pártban ez most már általánossá válik, ott a bizalomnak minimális jele sincs” – jegyezte meg a frakcióvezető.

Kiemelte: a megbeszélés a nemzeti összefogásról szólt, és azért vettek részt rajta, mert számukra fontos a nemzeti összefogás, „nem csak egy szlogen, hanem egy tartalmi cél”. Azonban

„a nemzeti összefogás jegyében” Magyar Péter olyan jelzőkkel illette az ellenzéki politikusokat a tárgyaláson, mint a parlamentben.

„Jött a propagandistázás, a 16 évezés, az utcai harcosozás, a roszatomozás, pártkatonázás, hazaárulózás, hazug trógerezés” – mondta Rétvári Bence. Szerinte nem hiteles, hogy valaki nemzeti összefogást akar, és közben ezekkel a jelzőkkel illeti azokat, akik eljönnek. Magyar Péter egy másodpercig sem gondolja komolyan, hogy összefogást vagy egyetértést akar, ha ezekkel a jelzőkkel ostoroz minket két órán keresztül, ugyanabban a stílusban, ugyanúgy személyeskedve, mint a parlamentben – fogalmazott a frakcióvezető.

Felidézte, korábban hétfőre a Tisza Párt rendkívüli parlamenti ülést hívott össze, majd ezt soron kívül lemondták, ezután a parlamenti frakciók vezetőit egy rendkívüli tanácskozásra hívta a házelnök asszony, aki éppen nem házelnök...

Ez a kapkodás mutatja, milyen összevisszaság van az egész Tisza-kormányban

– mutatott rá Rétvári Bence. Kitért arra, hogy a házelnök köztársasági elnökségét illegitim helyzetnek tartják, mivel jogon kívüli módszerekkel mozdították el Sulyok Tamást. Azért jöttek el mégis az egyeztetésre, mert a meghívóban nemzeti összefogásról volt szó, Forsthoffer Ágnest pedig egyébként személyében tisztelik, ő „emberi hangon tud beszélni a parlamentben”.

A frakcióvezető a megbeszélés lényegi részével kapcsolatban megállapította: a kormány a saját mulasztásainak, hibáinak a következményeit a magyar emberekre akarja hárítani. Nem egy hirtelen jött eseményről van szó, mint egy földrengésnél vagy egy erdőtűznél, amire nem lehet készülni. A szakemberek egyértelműen azt állítják, hogy a meteorológiai, vízügyi előrejelzések már körülbelül négy héttel ezelőtt rendelkezésre álltak. Négy hét lett volna a felkészülésre, ehhez képest a kormány az utolsó pillanatokban kapkod, és áthárítja az emberekre a felelősséget – hangsúlyozta Rétvári Bence, hozzátéve, ez igazságtalan. A kormánynak van felelőssége, amiért nem időben lépett, amiért Forma-1-re járt, amiért azzal foglalkozott, hogyan mozdítja el a köztársasági elnököt, négy nap alatt alkotmánybírót választott, és emellett nem volt figyelme arra, amit a hidrológusok vagy a meteorológusok előre jeleztek – mondta a kereszténydemokrata politikus.

Emlékeztetett arra, hogy a kormányzat „Tisztítótűz” akciójának első áldozata a magyar energetikai szektor volt. Az elmúlt hetekben leváltották az MVM éléről azokat az embereket, akik értettek az energetikához és a helyükre a Tisza Párt politikai támogatását élvező kádereket ültettek. „Ezek az új emberek láthatóan nem tudták felmérni a helyzet súlyosságát” – jegyezte meg a frakcióvezető. Kiemelte, a kormány álláspontja az, hogy az emberek fogják vissza a saját fogyasztásukat. „Persze senki se pazaroljon, mindenkit arra kérünk, hogy ésszerűen gazdálkodjon az energiával” – hangsúlyozta Rétvári Bence. Kiemelte ugyanakkor, ne legyen bűntudata senkinek Magyarországon, aki a normál polgári életét éli. „És szintén nem ildomos egy polgári demokráciában cégeket fenyegetni különböző jogszabályokkal” – tette hozzá.

Végül

álhírnek minősítette a miniszterelnök állítását arról, hogy a lakosságot korábban kapcsolták volna le, mint más ágazatokat.

„Természetesen korábbi időszakban is a lakosság volt a legvédettebb fogyasztó; ameddig energia van, addig a lakosság számára biztosította volna az előző kormány is az elektromos áramot” – hangoztatta a frakcióvezető.