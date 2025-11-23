Szerző: mti

2025. november 23. 12:07

A Virágos Magyarország megmérettetésén többszáz település 400 pályázata versengett, és az idei, immár 32. díjátadón csaknem 80 elismerést adtak át - közölte a Visit Hungary Nonprofit Zrt. szombaton az MTI-vel.

A nagyvárosok közül Kecskemét, a 30 ezernél kevesebb lakosúak versenyében Szentes kapta meg a fődíjat, az ezer lakosnál népesebb községek közül Súr, a kisebbek kategóriájában pedig Várda nyert. Budapest fődíját a XVI. kerületnek ítélte meg a kertészekből, tájépítészekből, várostervezőkből és turisztikai szakemberekből álló zsűri - írták.

Idén is megmozgatták a közösségeket a tematikus díjak, amelyekre hagyományosan a legtöbb pályázat érkezik. Az Év főtere díjat Kardosnak ítélték oda, az Év fasora pedig Paks Duna-parti gesztenyesora lett. Az Év óvodakertje elismerést a Budapest XXII. Kerület Egyesített Óvoda nyerte el, a Virágos városi- és faluséták kategória idei díjazottja pedig Miskolc.

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Visit Hungary Nonprofit Zrt. különdíját város kategóriában Mezőkövesd, falu kategóriában Háromhuta kapta, míg a Fővédnöki díjat Baranyahídvég vehette át. A Miniszterelnöki különdíjat idén Harkány és Vonyarcvashegy érdemelte ki. A Virágos önkormányzatért díjat Tatabánya, Esztergom, Érsekcsanád, Kisbodak és Budapest XIV. kerülete vihetett haza, az Agrárminisztérium díjait Nagykőrös és Etyek nyerte el. Az Év zöld innovációja díj Debrecené lett, Az Év virágzó közössége elismerést 2025-ben Szikszó tudhatja magáénak. Emellett különdíjas lett Dunakeszi a magas színvonalú zöldfelület-gazdálkodásáért.

Új kezdeményezésként az öt legkisebb lélekszámú, 500 fő alatti falu környezetszépítő erőfeszítéseit is különdíjjal méltatták: Gagyapáti, Kékkút, Hegyhátszentmárton, Salföld és Regéc klímatűrő virágokat, fákat és cserjéket tartalmazó, nagyértékű ajándékcsomagot vihetett haza.

A díjazottak teljes névsora a verseny honlapján érhető el - közölték.