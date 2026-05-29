Orbán Viktor: együttérzünk a Romániát ért dróntámadás sérültjeivel

Szerző: MTI

2026. május 29. 11:08

Együttérzését fejezte ki a Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a pénteki romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított "semlegességi politikát".

Orbán Viktor a Facebookon azt írta:

az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra.



"Ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába!" - tette hozzá.

A Fidesz az MTI-nek pénteken küldött közleményében szintén együttérzését fejezte ki a támadás sérültjeivel és károsultjaival.

Az ellenzéki párt ugyancsak felszólította a magyar kormányt, hogy

az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn "az Orbán-kormány által képviselt semlegességet",

és ne csatlakozzon az európai államok "háborúpárti politikájához, tartson ki Magyarország békepolitikája mellett".

Péntek reggel robbanótöltettel felszerelt orosz drón zuhant Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek.