XIV. Leó: a mesterséges intelligencia fejlődése az emberi lét értelme hanyatlásához vezet

Szerző: mti

2026. május 22. 20:37

A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít - jelentette ki XIV. Leó pápa pénteken kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve.

Az egyházfő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én, pünkösdhétfőn jelenik meg.

Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra

- mondta XIV. Leó.

A pápa a kommunikációval, kultúrával és oktatással foglalkozó vatikáni hivatalok nemzetközi konferenciáján szólalt fel, amelyet a tömegtájékoztatás egyházi világnapja alkalmából tartottak a Vatikánban.

XIV. Leó úgy vélte,

vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette.

A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai, a digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani - tette hozzá.

A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire:

"a chatbotok és más technológiák kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket".

Osztotta az aggodalmat a mesterséges intelligencia gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát.

Hangsúlyozta, hogy a digitális ismeretterjesztésnek tartalmaznia kell az Istent és az emberiséget érintő igazságokat is: "az egyház megszólítva érzi magát a digitális, információs és mesterséges intelligenciára épülő kompetenciák elsajátítása elősegítésében az oktatási rendszeren belül".