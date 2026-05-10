Zivatarokkal indul, napsütést is hoz a jövő hét

Szerző: MTI

2026. május 10. 19:38

Hétfőn sokfelé kell záporra, zivatarra készülni, majd kedden megérkezik a lehűlést hozó hidegfront is, így szerdán hajnalban visszatérnek a hajnali fagyok és napközben is már mindenhol 20 Celsius-fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Csütörtöktől lassú melegedés kezdődik, és az átmeneti szünet után a hét végén ismét megnő a csapadék esélye - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, emellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre többfelé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, a déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is.

A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak.

Nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható.

Kedden éjjel erősen megnövekszik, megvastagszik, majd napközben nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól, estétől a Dunától keletre tevődik át, majd reggelre jórészt ott is lecseng a csapadéktevékenység. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, sőt főként Észak-Dunántúlon

olykor viharos széllökésekre is számítani kell.

Hajnalban 9 és 14, napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb az idő, de a Nyugat-Dunántúlon délelőttől kezdve már csökkenhet a hőmérséklet.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű, de a Bükk-Békéscsaba vonalban lévő összeáramlási zóna mentén több lesz a felhő, és ott napközben helyenként zápor előfordulhat, míg másutt nem valószínű csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk széllökések. Éjjel általában 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de a Nyugat-Dunántúlon néhol mínusz 1, 0 fok is lehet. Délután 16 és 19 fok közötti hőmérséklet várható.

Csütörtökön a

fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű,

csapadék legfeljebb elvétve alakulhat ki. . A délies szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 2 és 9, délután 19 és 23 fok között alakul.

Pénteken a fátyolfelhők és erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés is valószínű.

Főként a Dunántúlon van esély helyenként záporra, zivatarra. A délkeleti szél élénk, olykor erős lehet.

A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, délután 21 és 25 fok között

valószínű.

Szombaton délnyugat, dél felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé van esély esőre, záporra, zivatarra. A délkeleti, keleti szél élénk, időnként erős lesz. Hajnalban 5 és 12, délután 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap. Több helyen fordulhat elő zápor, helyenként zivatar, majd szűnni kezd a csapadéktevékenység. Az északnyugati, északi szél többfelé megerősödik. Hajnalban 9 és 14, délután 18 és 24 fok közötti hőmérséklet valószínű.