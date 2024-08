Saját szabályait is felrúgja a korrupt EU-szélsőség

Ki kell mondani: a balliberális brüsszeli vezetés annyira gátlástalan és jellemtelen, hogy az uniós szabályokat és alapelveket is felrúgja, ha abból valamilyen politikai előnyt kovácsolhat – leplezi le a korrupt brüsszeli szélsőséget Bánó Attila.

2024. július 31. 20:21

Korrupciós szennyezettség az EU-ban, hazánk Ausztriával, egy Egyesült Királysággal egy szinten – statista

A „Soros-terv végrehajtása” érdekében mindent megtesznek azért, hogy a magyar határőrizeti rendszert lebontsák, illetve Magyarországon nekik tetsző kormány alakulhasson - jelentette ki az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bánó Attila publicistát kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, az EU a migrációs paktum keretében más és más megközelítést alkalmaz az egyes határszakaszokkal kapcsolatban. A lett, a litván vagy a lengyel határon nagyon komoly kerítés épült - a lengyelek pedig az ottani határőrség jóval engedékenyebb fegyverhasználati szabályát is most fogadták el -, az Európai Unió biztosa pedig a lett kerítésnél azt mondta, hogy az az európai demokráciát védelmezi. Mitől züllött le annyira az EU vezetősége, hogy már a látszatra sem ad?

– Ezt a fajta lezüllést csak azzal tudom magyarázni, hogy akik elutasítják a kereszténységet, és annak még az európai kultúrára gyakorolt történelmi hatásait is tagadják, azoktól távol áll az az erkölcsi értékrend, amely ebből az eszmeiségből fakad. Ki kell mondani: a balliberális brüsszeli vezetés annyira gátlástalan és jellemtelen, hogy az uniós szabályokat és alapelveket is felrúgja, ha abból valamilyen politikai előnyt kovácsolhat. Számára a lett, a litván és a lengyel kerítés nem jelent gondot, de az ukrán-magyar határ mentén az ukránok által húzott szögesdrót határzár sem. Ez utóbbi ráadásul nem a kívülről érkező illegális migránsok ellen épült, hanem azon fiatal ukrán férfiak ellen, akik szeretnének elszökni Ukrajnából, mert nem akarnak meghalni a fronton az USA nagyhatalmi érdekeit védelmezve.

Magyarország a déli határán épített kerítéssel schengeni határszakaszt véd. Az illegális migránsok számára – ügyük intézésének idejére – várakozási zónákat létesítettünk, de az EU szerint ezzel megsértettük a migránsok szabad mozgásához fűződő jogait. Elkezdődtek a Magyarországgal szembeni rágalmak és támadások, mire hazánk felszámolta a kifogásolt zónákat, majd ragaszkodott ahhoz, hogy a bevándorlási kérelmeket a határainkon kívül, a megfelelő külképviseleteken nyújtsák be az érintettek. Lényegében ez vezetett oda, hogy az Európai Unió Bírósága végül súlyos pénzbüntetéssel sújtotta hazánkat.

Az erőszakos migránsok miatt húzott kerítés csak Magyarország esetében zavarja Brüsszelt. A balti országok és a lengyelek rendesen beálltak a globalisták által irányított sorba, ezért őket dicsérik és megfizetik ugyanazért, amiért bennünket büntetnek. Átlátszó és felháborító magatartás.

– Nem telik el nap, hogy ne figyelmeztesse vagy fenyegesse az EU Magyarországot, és ez a fenyegetés olyan abszurditásig jutott el, mint a legutóbbi pénzbírság − 80 milliárd forint és további napi 400 millió forint −, ami európai szinten is példátlan nagyságrend. „Azért büntettek bennünket, mert védelmezzük azt a határt”. Az elmondottak világossá teszik, hogy EU úgynevezett igazságszolgáltatása is korrumpálódott. Ezek a figurák miért lehetnek biztosak abban, hogy tetteikért soha nem kell egyfajta „nürnbergi bíróság” elé állniuk?

– A súlyos ítélet szerint Magyarország a büntetést azért kapta, mert megsértette a befogadási és a visszatérési feltételekről szóló irányelvek rendelkezéseit, illetve nem teljesítette a bíróság 2020-ban hozott ítéletét. Az EB ezzel kapcsolatban közölte, hogy Magyarország „a lojális együttműködés elvének megsértésével szándékosan kivonja magát a nemzetközi védelemmel kapcsolatos közös uniós politika egészének, valamint az EU-ban jogellenesen tartózkodó, unión kívüli országok állampolgárainak kitoloncolására vonatkozó szabályok alkalmazása alól”

Miről is van szó? Az EU a bevándorlással kapcsolatban annak idején olyan szabályozást vezetett be, amely lehetővé kívánta tenni a migránsok bevándorlási kérelmének határokon belüli beterjesztését, elutasítás esetén pedig az ország elhagyását. Ez a törvényes eljárást feltételező szándék viszont a gyakorlatban csúnyán megbukott nyugaton. Megbukott, mert a határokon belül az illegális migránsok közül nagyon sokan eltűntek a hatóságok látóköréből, főként azok, akiket kitoloncolásra ítéltek.

Bakondi Györgynek igaza van. Tőle is tudjuk, hogy a migránsok nagy részének – tisztelet a kevés kivételnek −, eszében sincs betartani az unió tagországaiban érvényes bevándorlási szabályokat. Ezeket az embereket – zömükben életerős fiatal férfiakat – szinte lehetetlen azonosítani és ellenőrizni. Nem rendelkeznek ugyanis személyi okmányokkal, mivel azokat − úgymond − elveszítették, miközben az okos telefonjaikat és a bankkártyáikat elfelejtették elveszíteni. A migráns hátterű bűnözők szaporodó bűncselekményei hatalmas károkat okoznak Európa polgárainak. Az EU felelős döntéshozóit azonban nem fogják bíróság elé állítani azért, mert ezt a káros tendenciát hathatósan elősegítették. Addig semmiképp, amíg gyökeresen meg nem változik a politikai széljárás.

Bánó Attila – civilek.info

– A tények azt mutatják, hogy hazánk ellen háború zajlik. Hogyan tudjuk elkerülni, hogy ez a konfliktus fegyveres harccá fokozódjon?

– Ez komoly dilemma, mert az unió ellenséges lépéseivel szemben nehéz védekezni. Remélem, az ellentétek nem fajulnak odáig, hogy fegyverrel kelljen megvédeni magunkat, viszont kétségtelen, hogy egyre durvább módszerekkel szembesülünk. Ilyen az ukránok bennünket és a szlovákokat sújtó goromba lépése, a Barátság olajvezeték elzárása. Ez olyan provokáció, amely mögött Brüsszel áll, és az európai bíróság pénzbüntetésével együtt már felér egy hadüzenettel. Ennek az utálatos társaságnak persze nem az ellenünk folytatott fegyveres harc a célja, hanem a jelenlegi nemzeti kormány megbuktatása. Szeretnék, ha nálunk is a lengyelekéhez hasonló politikai változást csikarhatnának ki. Szerencsére nem ismerik a magyarok többségét. Nálunk az erőszakos fellépések nem meghunyászkodást váltanak ki, hanem ellenállást.

Molnár Pál

gondola