Színt vallott a Tisza Párt: támogatják az LMBTQ-propaganda terjesztését

Újabb fajsúlyos témakörben mutatták meg valódi arcukat Magyar Péterék, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői ugyanis szavazataikkal kiálltak a genderideológia és az LMBTQ-propaganda támogatása mellett. Nem véletlen, hogy már a nyáron rendezett budapesti Pride felvonulás résztvevői is arról beszéltek: Magyar Péter több jogot ad majd a szivárványos szervezeteknek, ha esetleg hatalomra kerül.

2024. október 28. 17:15

A migrációs paktum és a hazánknak járó uniós pénzek visszatartása mellett egy másik rendkívül fajsúlyos témakörben is kiderült, hogy Magyar Péterék Magyarország érdekei ellen politizálnak Brüsszelben. A Tisza Párt európai parlamenti képviselői a globalista baloldali fősodor politikáját követve nem támogatták a Patrióták frakciójának nemzeti szuverenitást védő, woke-ellenes módosító indítványát a múlt heti, költségvetéssel összefüggő szavazások során. A javaslatban a Fidesz pártcsaládja azt kérte, hogy csökkentsék a tagállamok nemzeti szuverenitásával szembeni uniós propagandára szánt előirányzatokat, és miközben általánosságban támogatják a kultúrát és a kreativitást, ellenzik, hogy Európa-szerte számos, uniós forrásokból finanszírozott médiavállalat terjessze a woke-ideológiát.

Ugyanakkor a Tisza Párt támogatta azt a bekezdést a parlamenti állásfoglalásban, amely „hangsúlyozza, hogy elegendő uniós támogatást kell biztosítani a nők jogai, a szexuális és reproduktív egészség és az LMBTIQ+ jogok védelmének előmozdításához, és tovább kell erősíteni a civil társadalmi szervezetek, az emberijog-védők és az újságírók e szempontokkal kapcsolatos munkáját, különösen azokban az országokban, ahol ezek a jogok veszélyben vannak.” Ennél határozottabban nem is lehetne kiállni a woke-ideológia egyik súlyosan társadalomromboló célkitűzése, a hagyományos családmodellt és a normalitást támadó propaganda mellett. Ezzel a szavazással cáfolták azt az évek óta hangoztatott hamis balliberális propagandát, amely tagadni, vagy jelentékteleníteni próbálja a transzgender-ideológia veszélyeit.

Azt állítják, hogy a gyerekkorban már elkezdett nemváltó beavatkozások, illetve az óvodákban, iskolákban folytatott LMBTQ-propaganda nem létezik, vagy ha igen, csupán marginális jelenség. Láthatjuk azonban, hogy az uniós intézmények nagyon is komolyan gondolják a genderideológia terjesztését és annak jelentős anyagi támogatását minden tagállamban, így Magyarországon is. A Tisza Párt most színt vallott, az EP-képviselőinek szavazataival az LMBTQ-propaganda támogatása mellett foglalt állást.

„Több jogot kap az LMBTQ-közösség, ha Magyar Péter hatalomra kerül”

Mindez azonban nem előzmények nélküli: bár Magyar Péter a nyilvános szerepléseiben eddig kerülte a gendertémát és a homoszexuális-lobbi extrém követeléseinek kérdéskörét, már tavasszal, a választási kampányban és azt követően is voltak arra utaló jelek, hogy ő és pártja is magáévá teszi a globalista baloldal propagandáját. A Magyar Nemzet riporterének több résztvevő is nyilatkozott az idei Pride felvonuláson, és szinte egybehangzó vélemény volt, hogy a Tisza Párt támogatni fogja őket. Az egyik megszólaló konkrétan úgy fogalmazott, beszélt Magyar Péter környezetéhez tartozó emberekkel és azt ígérték, hogy kormányzati pozícióban több jogot adnak az LMBTQ-közösségnek.

LMBTQ-aktivistát jelölt a Tisza Párt polgármesternek

Azt, hogy nem volt alaptalan a szivárványos felvonulók várakozása Magyar Péterékkel szemben, már a június 9-i választások előtti kampány történései is igazolták, hiszen Budapesten az Erzsébetvárosban egy LMBTQ-aktivistát jelölt a Tisza Párt polgármesternek. Lajos Béla, a VII. kerületi LMBTQ-egyesület, a Színes Erzsébetváros elnöke. Az ő tevékenységét több alkalommal is támogatásáról biztosította David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete. Nézeteik ugyanis szinte teljesen átfedik egymást – emlékeztetett a Metropol. Lajos Béla nagyon aktív a közösségi oldalakon, ahol harciasan követeli, hogy a migránsok szabadon és minél nagyobb számban – felső határ nélkül – jöhessenek be Magyarországra. Legalább ilyen hangosan követeli a szélsőséges genderideológiával kapcsolatos szokásos téziseket, kiskorúak LMBTQ-propagandájától a nemváltásig – hangsúlyozták. Hozzá kell tenni, hogy Lajos Béla és a Tisza együttműködése gyorsan megszakadt, a párt napok alatt eltűnt a jelölt mögül.

Magyar Nemzet