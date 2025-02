Orbán Viktor: Az előfeltételek hiányában, Ukrajna uniós tagsága szóba sem jöhet

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke keddi, zártkörű beszédének fókuszában a Fidesz-KDNP balatonfüredi frakcióülésén az az új nemzetközi helyzet állt, ami Donald Trump hatalomra kerülésével alakult ki - értesült a Magyar Nemzet.

2025. február 19. 09:35

A lapnak az online felületén megjelent információi szerint Orbán Viktor azzal kezdte az országgyűlési képviselőknek adott helyzetértékelését, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával a globalista liberális ideológia képviselői elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát.

Washingtonban egy nemzeti gondolkodású, bevándorlásellenes, a genderideológia helyett a hagyományos családalapú gondolkodást képviselő kormány került hatalomra. Magyarország számára baráti, minket partnerként kezelő kormányzat lépett hivatalba - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Azt mondta, ez lehetővé teszi, hogy nagyokat tegyünk és nagyban gondolkodjunk. Az elmúlt 15 évben ellenszélben voltunk, most pedig végre hátszelünk van

- fogalmazott.

Hozzátette, a Soros-hálózat elvesztette Washingtont, az új kormány megkezdte a hálózat felszámolását, ez pedig azt jelenti, hogy a "dolláresőnek" vége, Sorosék már csak Brüsszelre és az európai adófizetők pénzére számíthatnak.

Orbán Viktor figyelmeztette a képviselőket, hogy az ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja, Magyarországot ott ellenségként kezelik, hazánk igazi politikai ellenfelei Brüsszelben vannak.

Meg akarják buktatni a nemzeti kormányt, és bábkormányt akarnak ültetni a magyarok nyakába, meg akarják mondani, mi magyarok mit tehetünk és mit nem. Ők a birodalom, és mi vagyunk a lázadók, akik ezt meg fogjuk akadályozni - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Sőt - emelte ki -, összefogunk a hozzánk hasonlóan gondolkodókkal Európában és Amerikában és Washington után el akarjuk foglalni Brüsszelt is.

A Magyar Nemzet úgy tudja, Orbán Viktor ezután összefoglalta, melyek Brüsszel azon követelései, amiknek a nemzeti kormány nem fog engedni.

Brüsszel igazságtalanul bünteti egymillió euróra Magyarországot, mert nem engedjük be a migránsokat; azt akarják, hogy visszavonjuk a gyermekvédelmi törvényt; szüntessük meg a rezsicsökkentést - sorolta.

Beszélt arról is, hogy Brüsszel célja a 13. havi nyugdíj felszámolása, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány nem fog eleget tenni ezeknek a követeléseknek, a magyar emberek többségének akaratát szolgálva.

A miniszterelnök helyzetértékelésében fontos részt szentelt annak a veszélynek, amit Ukrajna uniós tagsága jelent. Ha ezt keresztülviszik, a magyar gazdák elveszítik a területalapú támogatásokat, és a pénzt Ukrajnába fogják vinni - mondta.

Az amerikaiak kivonulnak Ukrajna finanszírozásából, és ezt Brüsszel az európaiakkal, többek között velünk, magyarokkal akarja majd megfizettetni.

Már az asztalon van a javaslat, hogy mi, magyarok, adjunk évi 200 milliárd forintot Ukrajnának - figyelmeztetett a pártelnök.

Kijelentette, egyelőre semmilyen előfeltétele nem adott Ukrajna uniós tagságának, így az szóba sem jöhet.

Orbán Viktor közölte, Trump és Musk lebuktatták Soros és a demokraták politikai korrupciós hálózatát, akik dollármilliárdokat osztottak szét médiumoknak, nemzetközi szervezeteknek, Magyarországon is, de többet nem fogják guruló dollárokkal fizetni a zsoldosaikat Magyarországon.

Politikai korrupció az, amikor valakit azért fizetnek, hogy azt írja, azt mondja, amit kérnek.

Orbán Viktor arra kérte a képviselőket, hozzanak szigorú törvényeket, és akik részesültek ezekből a pénzekből, azokat tiltsák ki Magyarországról.

A miniszterelnök azt mondta, a birodalom csatát vesztett Washingtonban, vesztésre áll a háborúban. Nálunk akarnak visszavágni 2026-ban. Új katonákat szerződtettek, új sereggel jönnek. Nekünk is készen kell állni, és győzni kell. Ez az év az áttörés éve lesz - jelentette ki.

A háború kérdésében Orbán Viktor ismertette: Trump elnök világossá tette, hogy békét akar, a béketárgyalások már el is kezdődtek a két nagyhatalom között, és ebből Európát kihagyták.

Magyarország, ahogy eddig is, most is támogatja a fegyverszünetet és a békét. A béke nekünk csak jól jöhet, csökkennek az energiaárak, felélénkül a kereskedelem, erősödik a gazdaság - mutatott rá.

Beszédét zárva arról is beszélt Orbán Viktor, hogy kik ők, és kik az ellenfeleik. Azt mondta, ebben a csatában mi vagyunk azok, akik lázadunk a birodalom ellen, a magyarokért, hogy ne tudják ránk kényszeríteni Brüsszelből az akaratukat.

Azért vagyunk mi fontosak a birodalomnak, mert szeretnének a kereskedelmi multik, az energiacégek, a külföldi bankok minél több profitot hazavinni. Itt még tudnának ezek a cégek pénzt keresni, mert a magyar emberek érdekében eddig megakadályoztuk őket ebben.

És ha visszajönnek, annak az árát a családok fizetnék meg, a rezsiben, a közbiztonságban, a munkahelyekben. Komoly a veszély, amiről beszélünk, és nekünk is komolyan kell vennünk - figyelmeztetett a kormányfő a Magyar Nemzet cikke szerint.

