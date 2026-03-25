Közösségi futás a Szent István Intézettel: hagyomány, sport, teremtésvédelem
Szerző: Gondola
2026. március 25. 16:35
Szombaton a Millenáris parkban a Szent István 1025 Futás és Családi Nap vár: közös futás, környezetszépítés, koncertek, bemelegítés Rubint Rékával.
A Szent István Intézet szeretettel vár minden mozogni vágyó családot szombaton a Millenáris parkban a Szent István 1025 – Országszépítő Futás és Családi Nap közösségi eseményére. A rendezvény célja, hogy a nemzeti hagyomány, a sport és a környezetünk szépítése egyszerre kapjon teret.
Az eseményhez kapcsolódó fő célkitűzés: 1025 kilométert lefutni közösen, ezzel ünnepelve Szent István királyunk megkoronázásának évfordulóját. A futókör hossza 500 méter, és nem a gyorsaság, hanem a részvétel számít, így mindenki bekapcsolódhat a mozgalomba.
A programkínálat széles, minden regisztrált résztvevő számára: koncertek, bemelegítés Rubint Rékával, étel, ital, valamint ajándékok várnak. Emellett a helyszínen megtekinthető lesz a koronázási palást replikája, amely történelmi élményt is nyújt a látogatóknak.
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Az esemény célja, hogy a családok együtt mozogjanak, aktívan töltsék az időt, miközben közösen szépítik és virágosítják környezetüket, így egy élménnyel és közösségi értékkel teli napot tölthetnek el a Millenárison.
Címkék: