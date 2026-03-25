Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket

Szerző: Gondola

2026. március 25. 22:53

Orbán Viktor szerint a választás tétje a béke és az energiabiztonság; ukránbarát kormány esetén a magyarok pénze is Ukrajnába kerülne.

Orbán Viktor esztergomi kampánybeszédében hangsúlyozta, hogy a 2026-os választás tétje nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is jelentős. Külső nyomás nehezedik az országra Ukrajna, Brüsszel és a hazai ellenzék részéről, mert nemzeti kormány helyett ukránbarát irányváltást szeretnének elérni.

A miniszterelnök szerint az ukrán–magyar konfliktus mögött pénzügyi érdekek állnak, és ha Magyarország ukránbarát kormányt választana, akkor az EU által felvett hitelek révén a magyarok pénze is Ukrajnába kerülne. Úgy fogalmazott, ezeknek a kölcsönöknek a terhét még a következő generációk is viselnék.

Orbán Viktor kiemelte: a jelenlegi kormány célja a háborúból való kimaradás és az ország energiabiztonságának megőrzése. Ennek részeként bejelentette, hogy Magyarország fokozatosan leállítja a gázszállítást Ukrajna felé, és az olajszállítás helyreállításához köti a további együttműködést.

Beszédében felsorolta a kormány eddigi eredményeit is: a minimálbér emelését, a 13. havi nyugdíj visszaépítését, a családtámogatások bővítését és a foglalkoztatottság növekedését. Hangsúlyozta a családbarát politika folytatását és a gazdaság erősítését, például az egymillió forintos átlagbér célkitűzésével.

A miniszterelnök szerint Európában két politikai irányzat áll szemben egymással: a háborút támogató és a békepárti erők. Magyarország az utóbbihoz tartozik, és szerinte csak erős társadalmi felhatalmazással lehet megőrizni ezt az álláspontot.

Végezetül a választókhoz fordulva arra kérte őket, hogy beszéljenek egymással a választás tétjéről, és támogassák a kormányt, mivel csak így biztosítható Magyarország függetlensége, békéje és gazdasági stabilitása.