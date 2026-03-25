A 444 főszerkesztője szerint is a Fidesz-KDNP nyeri a választást

Szerző: Gondola

2026. március 25. 14:36

Uj Péter szerint így alakul a választás: a Fidesz listán kis előnnyel nyerhet a Tisza előtt 2,5 millió körüli eredménnyel, a választókerületekben nagyobb lehet a különbség. Ez összességében újabb stabil Fidesz-KDNP győzelem.

Uj Péter, a 444.hu főszerkesztője a Borízű hang podcast legújabb adásában ismertette várakozásait a 2026-os országgyűlési választásokkal kapcsolatban.

Uj becslése alapján a Fidesz országos listán nagyjából 2,5 millió szavazatot szerezhet, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy meglepődne, ha ez az eredmény jelentősen eltérne – például 2,4 millió alá csökkenne vagy 3 millió fölé emelkedne. (Ezek szerint a 2,5 és 3 millió közötti sávot viszont nem tartja kizártnak – a szerk.) A Tisza Párt esetében legfeljebb 2,4 millió szavazatot tart elképzelhetőnek. A részvételi arányt viszonylag magasra, körülbelül 70 százalékra becsüli.

Az egyéni választókerületek kapcsán Uj Péter úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt legfeljebb 40 körzetet nyerhet meg, de ezt inkább felső határnak tekinti. Reálisabb forgatókönyvnek a 30–35 egyéni mandátumot tartja, ugyanakkor az sem lenne számára meglepő, ha ennél jóval gyengébben, akár csak 20 körzetben tudnának győzni.

A parlamenti erőviszonyokról szólva kitért arra is, hogy harmadik szereplőként várhatóan a Mi Hazánk Mozgalom jut be az Országgyűlésbe, hozzávetőleg 400 ezer szavazattal.

A beszélgetés során demográfiai szempontokat is érintettek: felvetették, hogy a 2022-es választások óta mintegy félmillió választó hunyhatott el, akiknek legalább a fele feltételezhetően a Fidesz táborához tartozott. (Az efféle halott-szavaztatás már szinte hagyomány a baloldalon, Raskó György is pozitív kontextusban említette , hogy szerinte fogynak a Fidesz-szavazók). Emellett úgy látják, nem valószínű, hogy azok, akik 2022-ben nem a Fideszre szavaztak, tömegesen a kormánypárt mellé állnának 2026-ban. (Sherlock Holmes irigykedne! – a szerk.)

Akárhogy is nézzük, a fenti eredmények bármelyike stabil Fidesz-KDNP győzelmet jelent. És ezt egy ismert baloldali médiaszemélyiség nyilatkozta.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója így reagált Uj Péter nyilatkozatára:

„Kamu kutatások ide vagy oda: még a 444 főszerkesztője is tudja, hogy a Fidesz fogja nyerni a választásokat.”

Az ominózus nyilatkozat itt látható: