Vitályos Eszter: a magyarok békére, biztonságra és szuverén politikára vágynak
Vitályos Eszter a nagygyűlés kapcsán úgy fogalmazott: „mindenki, aki kiáll a saját hazájáért, annak itt van a helye”, és azoknak is, „akik szuverén és független politikát akarnak a jövőben”.
Hozzátette, hogy Európa „összes fajsúlyos, nagy formátumú patrióta vezetője” jelen van az eseményen.
Orbán Viktor szentendrei fórumáról azt mondta: „hatalmas energialöketet adott” a résztvevőknek, és szerinte a nagy részvétel azt mutatja, hogy az emberek a Dunakanyarban is
„a békére, a biztonságra és a szuverén, független politikára vágynak”.
A Tisza Pártról szólva konkrét példákra utalt, és így fogalmazott: „én már akkor tudtam, hogy mi lesz az az irányvonal, amit képviselnek”, amikor az Európai Parlamentben „ukrán pólóba ültek be a magyar mez helyett”.
„Ők Brüsszelnek, Kijevnek akarnak tetszeni, és minden döntésüket ennek akarják alárendelni”.
Hozzátette: meggyőződése, hogy „a magyar emberek átlátnak a szitán”, és tudják, mely politikai erő képviseli a magyar érdekeket.
Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea