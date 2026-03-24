Vitályos Eszter: a magyarok békére, biztonságra és szuverén politikára vágynak

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 24. 21:53

Az első Patrióta Nagygyűlésen kérdeztük Vitályos Eszter kormányszóvivőt a rendezvény üzenetéről, Orbán Viktor szentendrei fórumáról és a Tisza Párt politikájáról.

Vitályos Eszter a nagygyűlés kapcsán úgy fogalmazott: „mindenki, aki kiáll a saját hazájáért, annak itt van a helye”, és azoknak is, „akik szuverén és független politikát akarnak a jövőben”.

Hozzátette, hogy Európa „összes fajsúlyos, nagy formátumú patrióta vezetője” jelen van az eseményen.

Orbán Viktor szentendrei fórumáról azt mondta: „hatalmas energialöketet adott” a résztvevőknek, és szerinte a nagy részvétel azt mutatja, hogy az emberek a Dunakanyarban is

„a békére, a biztonságra és a szuverén, független politikára vágynak”.

A Tisza Pártról szólva konkrét példákra utalt, és így fogalmazott: „én már akkor tudtam, hogy mi lesz az az irányvonal, amit képviselnek”, amikor az Európai Parlamentben „ukrán pólóba ültek be a magyar mez helyett”.

„Ők Brüsszelnek, Kijevnek akarnak tetszeni, és minden döntésüket ennek akarják alárendelni”.

Hozzátette: meggyőződése, hogy „a magyar emberek átlátnak a szitán”, és tudják, mely politikai erő képviseli a magyar érdekeket.

Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea