Ötödik hadoszlop

Szerző: Molnár Pál

2026. március 25. 08:09

Az Alkotmányvédelmi Hivatal jelentéséből kiderül, hogy Budapesten európai uniós tagállam és Ukrajna szervezésében titkosügynökök tevékenykednek, és befolyásszerzéssel akarnak felbérelőiknek megfelelő figurákat hatalomba juttatni.

„HD 2025 februárjában az ügyben szintén érintett MT-vel közösen vette fel a kapcsolatot egy ismert kémszoftvert gyártó és forgalmazó cég képviselőivel, amely szoftvert ő maga megpróbált beszerezni. ’Ebben állítása szerint segítségére volt egy európai uniós ország titkosszolgálata.’"

Az idézet egy titkosszolgálati jelentésből származik.

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága keddi ülését követően a honlapján közzétette az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főigazgatójának tájékoztatását két emberrel, MT-vel és HD-vel kapcsolatos, titkos minősítés alól feloldott információkról.

A jelentésből főleg az kelt kíváncsiságot, hogy

egy, hazánkban hazánk ellen működő ügynök EU-tagállam titkosszolgálatától kapott segítséget.

Fogalmazhattunk volna úgy is, hogy „az kelt meglepetést”, ám sajnos már nem lepődünk meg azon, hogy EU-tagállam ügynökei ügyködnek Magyarország meggyengítéséért.

Udvariasságból nem ellenséges, hanem „ellenérdekelt” minősítéssel illetjük ezeket a figurákat.

„HD 2025 májusában

egy EU-tagállam nagykövetségén járt Budapesten, ahol titkosszolgálati jellegű eszközöket mutattak be számára,

majd RM közvetítésével találkozott egy Rodri néven bemutatkozó férfival, aki egy uniós ország titkosszolgálati munkatársának adta ki magát, és kérdéseket tett fel neki a magyarországi belpolitikai helyzettel összefüggésben.”

Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az Európai Unió valamely tagállama itt, a magyarok fővárosában képez ki ügynököt azért, hogy ez az „ellenérdekelt” figura itt, Magyarországon rombolhasson.

Mindezt akkor, amikor Brüsszelben

az Európai Bizottság elnöke folyamatosan a jogállamiságról halandzsázik,

pont Magyarországtól kéri számon, miközben az Európai Bizottság folyamatosan sérti meg az uniós szerződéseket.

Természetesen egy EU-tagállam Magyarországra történő ügynöktelepítése megfelel a von der leyeni jogállamiságnak.

A tájékoztatóban MT-nek nevezett személy „jövedelmének jelentős része észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik" – írja az AH-jelentés. Ez több okból is homlokráncolásra ad okot. Nekünk, magyaroknak azért is, mert

a finnugor nyelvet beszélő népet barátinak is nevezhetnénk, időnként annak is nevezzük. Miért pont ők dolgoznak ellenünk a szürke övezetben?

Az ilyen jellegű anyagokat olvasva mindig felködlik a spanyol polgárháború, és abban

Emilio Mola generális, aki az ötödik hadoszlop kifejezést megalkotta.

A Madridot ostromló tábornok egy rádiónyilatkozatban jelezte, hogy a fővárost négy hadoszlop támadja, ám bent, Madridban jelen van és harcol az ötödik hadoszlop is. Ő akkor a propagandát terjesztő, romboló akciókat végrehajtó csoportokra utalt.

Azaz az ottani belső ellenségre.

Ezzel az akkori információs hadművelettel a Madridot védők között akart bizalmatlanságot, gyanakvást kelteni. A belső ellenség megnevezésére az ötödik hadoszlop kifejezést azóta is alkalmazza a szakirodalom.

Minthogy az AH-jelentésben rögzítik: ’Az észt RM személyében HD-t egy külföldi, titkosszolgálati munkában jártas személy irányította’. Ezt követően HD saját elmondása szerint is együttműködött az Anonymus hackercsoport NB65-ösként ismert ágával, amellyel több műveletet is végrehajtottak Ukrajna érdekében. Ezt követően keletkeztek információk arról, hogy

HD több alkalommal járt Ukrajna Budapesti nagykövetségén is.”

Világos, hogy az ötödik hadoszlopot honnan építették.

Hazánkban az ötödik hadoszlop észleléséhez nem kell tábornoki rádióinterjú: harsányan mutatkozik meg nap mint nap. Orbán Viktor kormányfő tegnap Nagykanizsán, a kormánypártok nagygyűlésén világosan fogalmazott: az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot és már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a magyar választási kampányba, lehallgatják a külügyminiszterünket,

beépülnek a magyar politikába, leginkább a Tisza Pártba,

és mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány jöjjön létre a választásokat követően.

Sajnos volt már arra is példa, hogy az ötödik hadoszlop a magyar törvényhozáson belülre manőverezze magát, és ott romboljon. Tapasztalataink tehát vannak, eléggé keserűek, ezeket a tapasztalatokat föl kell eleveníteni, és meg kell tenni a részben már kikísérletezett ellenlépéseket.

