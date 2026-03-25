Szijjártó Péter: Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaválság jön

Szerző: Gondola

2026. március 25. 13:36

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Európát hamarosan minden eddiginél súlyosabb energiaellátási válság fenyegeti. A miniszter Székesfehérváron elmondta, hogy jelenleg két, Európára közvetlen hatást gyakorló háborús konfliktus zajlik, amelyek az energiaellátás biztonságát és az árakat is komolyan érintik.

Ezek a konfliktusok potenciálisan az egész kontinens gazdaságára nehézségeket róhatnak.

A tájékoztatás szerint az európai földgáztározók töltöttsége mindössze 9%-on áll, ami kritikus helyzetet teremt az éves fogyasztás fedezésére. Magyarország ezzel szemben előrelátóan, 24%-os töltöttséggel rendelkezik, ami majdnem háromszorosa az uniós átlagnak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar energiaellátás főbb útvonalait az elmúlt időszakban mind fizikai, mind politikai támadások érték. Kiemelte, hogy az ország olajellátását korábban egy olajblokád veszélyeztette, amely ellen sikeresen védekeztek, és az utóbbi napokban a Török Áramlat gázvezeték ellen több drónos támadás is történt, amely Magyarország földgázellátását veszélyeztette.

A kormány ezért a hazai földgáztárolók feltöltésére koncentrál, hasonlóan az olajtárolókhoz, hogy a magyar családok és a hazai vállalatok energiaellátása zavartalan legyen.

Ennek részeként Szijjártó bejelentette, hogy a földgáz szállítását Ukrajna felé fokozatosan megszüntetik, biztosítva ezzel Magyarország energiabiztonságát a következő időszakban.

A miniszter szerint a magyar lépések célja az ország energiaellátásának védelme egy olyan kritikus európai helyzetben, amelyben az árak emelkedése és az ellátási bizonytalanság is várható.