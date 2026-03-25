Seszták Miklós: Ajakon a hit és a lélek építi a várost!

Szerző: Gondola

2026. március 25. 10:36

Átadták Ajakon a Nagyboldogasszony teret: új közösségi tér, utcák, játszótér és parkosított részek 687 millió Ft fejlesztéssel.

Ünnepélyes keretek között adták át Ajakon a Nagyboldogasszony teret, amely a város új közösségi terének számít. Az eseményen Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, aki a Facebook-posztjában kiemelte: „Akik szívükben hordozzák a keresztet és hitük megingathatatlan, ott Isten mindig jelen van. Ezt fémjelzi mától a tér, minden egyes lerakott térkő, és minden egyes ember, aki áthaladva rajta keresztet vet.”

A beruházás keretében nemcsak a tér újult meg, hanem Ajak városának több része is jelentős fejlesztést kapott. A 687 millió forint összegű pályázati forrásból korszerűsödtek az utcák, megoldódott a csapadékvíz-elvezetés, és új közösségi terek jöttek létre. A legkisebbek számára parkosított játszótér is készült.

Seszták Miklós hangsúlyozta a közösségi értékek fontosságát: „Mi hiszünk a közös gondolkodásban és a családcentrikus, lakosságközpontú jövő kialakításában. Ezért teszünk, ezért dolgozunk.”

A mai átadás nem csupán a fizikai fejlesztésekről szólt, hanem a helyi közösség összetartásáról és a hit szerepéről is a mindennapokban. A városlakók örömmel vették birtokba az új teret, amely a jövőben a helyi rendezvények és találkozások fontos színterévé válhat.

Hajrá, Ajak! – zárta üzenetét Seszták Miklós.